الحكيم: اعتذار للسفارة المصرية بالخرطوم





#اعتذار_للسفارة_المصريةبالخرطوم

انا الاعلامي محمد هاشم الحكيم ؛

#مواطن_سوداني_أقدر_مصر ؛ نيابة عن الأغلبية المحبة؛

أقدم اعتذاري للسيد سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم وللاشقاء المصريين ؛ لما تعرضت له شاحناتهم التي ما فتئت تعتبر رمزا لتبادل المصالح بين البلدين .

وأرسل رسالتي لمواطنيَّ السودانيين ؛ لِمَ تلومون مصرَ أن استوردت بضاعةً انتم من عرضتموها للبيع ؟

او ارسلت لكم بضاعة انتم من تشترونها وتنتفعون بها ؟

واشكر مستشاريتهم الاعلامية عاى الخطاب الايجابي الذي أنتهجته

وادعو المترسين لتحكيم العقل والنظر لمستقبل العلاقة الاستراتيجية بين الشعبيين وعدم الاضرار بالطرفين بغرض مكاسب خاصة او عامة او اجندات سياسية .

واُذكّر المترسين؛ ان البضاعة الداخلة للسودان يخص اغلبها تجار سودانيون قد استوردوها باموالهم،

والخارجة ايضا اكثرها تصدير يقوم به سودانيون متضررون ايضا،

ومصلحة اخي المصري هي مصلحتي .

وادعوهم للبحث عن وسائل تعبير وضغط تحفظ الحقوق وترفع الضيم عن سائقي الشاحنات المصرية.

وادعو مجلس السيادة وحكماء شعبنا لقيادة حوار ايجابي مع المترسين يقود للفتح الفوري للطريق وتأمينه ، وتحقيق اي مطلب مشروع للشمال .

وعاش السودان ومصر في اخاء

محمد هاشم الحكيم

عضو المجلس الأعلى للعلماء الأفارقة