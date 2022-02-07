الحكيم: اعتذار للسفارة المصرية بالخرطوم
#اعتذار_للسفارة_المصريةبالخرطوم
انا الاعلامي محمد هاشم الحكيم ؛
#مواطن_سوداني_أقدر_مصر ؛ نيابة عن الأغلبية المحبة؛
أقدم اعتذاري للسيد سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم وللاشقاء المصريين ؛ لما تعرضت له شاحناتهم التي ما فتئت تعتبر رمزا لتبادل المصالح بين البلدين .
وأرسل رسالتي لمواطنيَّ السودانيين ؛ لِمَ تلومون مصرَ أن استوردت بضاعةً انتم من عرضتموها للبيع ؟
او ارسلت لكم بضاعة انتم من تشترونها وتنتفعون بها ؟
واشكر مستشاريتهم الاعلامية عاى الخطاب الايجابي الذي أنتهجته
وادعو المترسين لتحكيم العقل والنظر لمستقبل العلاقة الاستراتيجية بين الشعبيين وعدم الاضرار بالطرفين بغرض مكاسب خاصة او عامة او اجندات سياسية .
واُذكّر المترسين؛ ان البضاعة الداخلة للسودان يخص اغلبها تجار سودانيون قد استوردوها باموالهم،
والخارجة ايضا اكثرها تصدير يقوم به سودانيون متضررون ايضا،
ومصلحة اخي المصري هي مصلحتي .
وادعوهم للبحث عن وسائل تعبير وضغط تحفظ الحقوق وترفع الضيم عن سائقي الشاحنات المصرية.
وادعو مجلس السيادة وحكماء شعبنا لقيادة حوار ايجابي مع المترسين يقود للفتح الفوري للطريق وتأمينه ، وتحقيق اي مطلب مشروع للشمال .
وعاش السودان ومصر في اخاء
محمد هاشم الحكيم
عضو المجلس الأعلى للعلماء الأفارقة