إدانة سيدة بمُحاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين للهند





غرّمت المحكمة أمس، سيدة مبلغ (200) ألف جنيه وذلك لإدانتها بتهريب سبيكتين ذهبيتين قامت بتخبئتهما وتغليفهما بمادة كربونية تم ربطها بسلك كهربائي داخل حقيبتها الشخصية للهند عبر مطار الخرطوم الدولي. وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم، السيدة المدانة بمخالفة نص المادة (198/199) من قانون الجمارك السوداني لسنة 1986م، بجانب إدانتها بمخالفة نص المادة 8/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م. وفرضت المحكمة، غرامة مالية ضد المدانة لصالح الدولة وبعدم دفعها سجنها لستة أشهر أخرى. وأمرت المحكمة بمصادرة (السبائك الذهبية) المضبوطة بحوزة السيدة لصالح

حكومة السودان.

في وقت استجوبت فيه المحكمة، السيدة المدانة حول ملابسات القضية وأفادت بانها تم قبضها بالمطار أثناء سفرها الى الهند وبحوزتها الذهب معروضات البلاغ، وتم تحريك اجراءات بلاغ ضدها وإحالتها للمحكمة، وعللت حيازتها الذهب والسفر به للخارج وذلك لكسب مقابل ترحيله للهند مبلغاً مالياً لتوفير تكلفة علاج ابنها المصاب بمرض السرطان بحد قولها.

من جهته، مثل شاهد الاتهام شرطي من شرطة جمارك المطار بانه وفي يوم الحادثة جاءت السيدة الى صالة المغادرة بمطار الخرطوم وكان وقتها يقف على جهاز الأجهزة (الإكس ثري) المتعلق بفحص الحقائب وغيرها، منوهاً الى إنه وأثناء عبور حقيبة السيدة عبر جهاز الفحص اتضح وجود تشويش على شاشتها، منبهاً الى انه ووقتها انتابه الشك بوجود شيء معدن داخل حقيبة السيدة المسافرة ، مشيراً الى أنه ووقتها قام بتفتيش الحقيبة ووجد سبائك الذهب وأوقف السيدة المدانة واقتيادها لجهة الاختصاص.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة