محكمة الشهيد محجوب التاج ترفع جلساتها حتى السابع من مارس





تواصل محكمة الشهيد محجوب التاج ، طالب جامعة الرازي، جلساتها في السابع من مارس المقبل برئاسة مولانا زهير بابكر عبدالرازق وذلك نسبة لتواجد بعض الشهود الذين تقدمت بهم هيئة الإتهام حالياً خارج البلاد، ولحين عودتهم للإدلاء بشهادتهم في القضية التى يواجه فيها 11 من ضباط وضباط الصف التابعين لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات العامة، تهماً تحت المواد 130 القتل العمد، والمادة 186 الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائى مقرونة بالمادة 21 الإشتراك الجنائى.

وكانت المحكمة التى تنعقد بالديم بمجمع مخالفات الأراضي قد استمعت إلى عدد من شهود الإتهام في جلسات مغلقة انحصرت في هيئتي الاتهام والدفاع، وذلك حمايةً للشهود، حيث كانت هيئة الإتهام قد تقدمت بطلب للمحكمة دعت فيه لحماية شهودها.

يذكر أن الشهيد محجوب التاج، استشهد في 24 يناير 2019 حينما داهمت قوة من هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، طلاباً من جامعة الرازي في محيط الجامعة وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب.

سونا