تفاصيل محاكمة (3) طلاب جامعيين متهمين بالإتجار في المخدرات





كشفت الشرطة، عن معلومات مثيرة في محاكمة (3) طلاب جامعيين متهمين بالإتجار في المخدرات إبان ضبطهم وبحيازتهم كميات من مخدر القات وذلك إثر مُبايعة صورية نفّذتها معهم شرطة مكافحة المخدرات بأركويت.

ويُحاكم المتهمون الثلاثة على ذمة الضبط بحيازتهم (355) جراما من حشيش القات المخدر وأدوات تُستخدم في الإتجار بالمخدرات وذلك داخل شقة إثر معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات بنشاط المتهمين في الإتجار بالمخدرات.

وأفاد المتحري عريف بشرطة مكافحة المخدرات أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم، بأنه وبتاريخ 1/10/2022، أبلغ الشاكي بأنه تمكن من القبض على المتهمين وبحيازتهم مخدرات القات و(سكاكين)، إضافةً إلى ميزان إلكتروني وكدر تقطيع ومبلغ (20) ألف جنيه، وذلك إثر مُبايعة صورية نفّذتها قوة من شرطة مكافحة المخدرات مع المتهمين بمنطقة أركويت جنوبي العاصمة الخرطوم على (100) جرام من مخدرات القات لتتم بعدها مُداهمة الشقة التي يقيم فيها المتهمون وبتفتيشها عثر على مخدرات القات مُخبأة داخل ثلاجة، بجانب ضبط (3) سكاكين وميزان إلكتروني وكدر تقطيع، وأكد المتحري للمحكمة بأنه وفور تلقي البلاغ، قام باستجواب المبلغ وشهود الاتهام.

وتلى المتحري أمام المحكمة أقوال المتهمين الواردة بيومية التحري عليهم، حيث أنكر المتهم الأول جميع ما ورد على لسانه بيومية التحري جُملةً وتفصيلاً، فيما أقر المتهمان الثاني والثالث بأقوالهما الواردة باليومية لدى تلاوتها عليهما بواسطة المتحري، حيث أكد المتهم الثاني في أقواله بالتحريات بأنه وفي يوم الحادثة واثناء تواجده برفقة المتهم الأول بمنطقة أركويت تمت مداهمتها بواسطة قوة تقود عربة (بوكس) حينها حاولا الهروب، إلا أن القوة تمكّنت من القبض عليهم، نافياً ضبط أي من المعروضات بحيازته، مؤكداً بأنه لم يتفق مع المصدر على بيع (100) جرام له من القات، لافتاً إلى أنه لم يقم بشراء مخدرات من المتهم الأول في يوم الحادثة، إلا أنه عاد وأكد أنه في العادة يقوم بشراء (20) جراما من القات من المتهم الأول ويقوم بتعاطيها، نافياً في الوقت ذاته تعامله في الإتجار بالمخدرات.

من جانبه، أكد المتهم الثالث في أقواله بالتحريات بأنه وفي يوم الحادثة حضر لزيارة المتهم الأول شقيقه بمقر إقامته داخل الشقة لتفقده، منبها إلى أنه وأثناء خروجه من الحمام بداخل الشقة وجد قوة من شرطة مكافحة المخدرات وتم القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة، نافياً مشاهدته للمخدرات أثناء استخراجها من الشقة، موضحاً بأنه شاهد الشرطة أثناء ضبطها (3) سكاكين وميزانا إلكترونيا داخل الشقة، مؤكداً بأنه لم يقم باستئجار الشقة محل القضية وإنما أخبره شقيقه المتهم الأول بأنه قام باستئجار شقة باسمه.

وأوضح المتحري للمحكمة بأنه قام بإرسال المعروضات إلى المعامل الجنائية بغرض الفحص والوزن وجاءت النتائج بأن المعروضات تزن (355) جراما وهي من نبات القات وتحتوي على مادة الـ(تي اتش سي) المخدرة، وقدم المتحري إفادة المعامل الجنائية كمستند اتهام (1)، فيما قدم المتحري للمحكمة كذلك مستند اتهام (2) وهو عبارة عن أمر تفتيش صادر من النيابة المختصة لتفتيش الشقة محل القضية، كما قدم المتحري كذلك مستند اتهام (3) وهو عبارة عن نتائج فحص (3) سكاكين وخشبة ضُبطت داخل الشقة وأثبتت المعامل الجنائية احتواءها على مادة مخدرة، وكشف المتحري للمحكمة عن مخاطبته لشركتي (سوداني وام تي ان للاتصالات) وذلك للإفادة حول وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين والمصدر، وجاءت الإفادة بوجود مكالمات متبادلة بين المتهم الثاني والمصدر وقدم المتحري التقارير كمستند اتهام (4) للمحكمة، قبلتها المحكمة جميعها عقب عرضها على ممثلي الدفاع عن المتهمين، حيث اعترض على بعض منها ولم يُبد اي اعتراض على أخرى.

ونوه المتحري في خواتيم إفاداته للمحكمة بأنه وعقب اكتمال التحريات، قررت النيابة فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب الذي ورد في أقوال المتهم الأول بالحريات، وقرّرت توجيه تهمة تحت المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بالإتجار في مواجهة جميع المتهمين وأمرت بإحالة أوراق البلاغ للمحكمة للفصل القضائي فيه.

من جهته، التمس محامو الدفاع عن المتهمين، إمهالهم جلسة أخرى لمناقشة المتحري، واستجابت المحكمة لطلب محامي الدفاع عن المتهمين بإمهالهم جلسة أخرى، وحددت جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لمناقشة المتحري بواسطة ممثلي الدفاع عن المتهمين.

صحيفة الصيحة