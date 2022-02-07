رصد وقائع اغتصاب جديدة في داخلية حجار





كشف مصدر بمجمع داخيات حجار عن أن حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها طالبة نهاية يناير الماضي لم تكن الأولى، مبيناً أن طالبة أخرى كانت قد تعرضت للاغتصاب داخل المجمع السكني في العام السابق تم التستر عليها.

وأشار المصدر بحسب ما ورد بــ “قناة النيل الآزرق” الى إن طالبة أخرى تم التحرش بها في الطريق العام بجوار الداخلية أثناء عودتها في وقت متأخر من المساء .وقالت طالبة تسكن المجمع تدعى “أمل” لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق الذي ناقش القضية أمس الأول إن ادارة الداخلية لم تصدق الطالبة اول الأمر وبعد تأكدها من وقوع حالة الاغتصاب حاولت التستر على الجريمة.

صحيفة الحراك السياسي