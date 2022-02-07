قانونيون: زيادة مخيفة في قضايا الأحوال الشخصية طلباً لنفقة البنوة





كشف تحقيق أجرته (المصادر) عن زيادة مخيفة في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم بولاية الخرطوم وغيرها من البلاد، وقال عدد من القانونيين: هنالك كثافة داخل قاعات الاحوال الشخصية طلباً لنفقة البنوة من قبل الزوجات والمطلقات، ما دفعهم لاقتراح مبادرة دفعوا بها الى القضاء تسمح بوجود الباحثين الاجتماعيين داخل المحاكم للجلوس مع الطرفين قبل وصول مرحلة نطق القضاء والفصل في الدعاوى.

من جانبه عزا الخبير الاقتصادي محمد الناير ارتفاع نسبة قضايا طلب النفقة الى تدهور الأوضاع المعيشية بالبلاد، وذكر الناير بأنها السبب الرئيسي في كثرة القضايا الاجتماعية والتي انعكست سلباً على استقرار الأسر لعدم مقدرة رب المنزل بالإيفاء بمتطلبات الأسرة نتيجة لضعف الأجور التي لا تكفي سوى نسبة 10% فقط من الضروريات ولم تكن مجزية حتى قبل ميزانية 2022م.

الخرطوم ـ بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي