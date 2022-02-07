زوجة وجدي صالح كانت تستخدم سيارة مصادرة من رجل الأعمال عبد الباسط حمزة





السيد وجدي صالح كان يستخدم عربات تمت مصادرتها بواسطة لجنة تمكينه المبادة ..زوجة وجدي صالح كانت تستخدم سيارة خاصة برجل الأعمال عبد الباسط حمزة .. وقعت السيدة المذكورة في مخالفة مرورية بشارع المطار وعند حضور شرطة المرور فشلت في إثبات ملكيتها للعربة !!

تفاصيل أوفي لاحقاً !!

منذ الأمس لم يتوقف وجدي صالح عن الصراخ والولولة ..عاتب الرجل اللجنة التي خلفته في منصبه لأنها لم تطلب منه الحضور للتعرف علي المستندات والاستماع إليه ..وكأن البعثي الملتزم كان حريصاً علي مقابلة من صادر أموالهم وحجز علي ممتلكاتهم بغير وجه حق ..

الجميع كان شاهداً علي طريقة وجدي العبثية في التشهير بخصومه وأخذ أموالهم بغير وجه حق ..

ليس غريباً أن يبدو وجدي صالح مذهولاً مما جري ويجري له وأصحابه في لجنة التمكين المبادة ..هذا ليس غربباً ..الغريب هو حالة التبرع بالمعلومات التي يسير وجدي علي خطاها هذه الأيام !!

عبد الماجد عبد الحميد

