صبري العيكورة يكتب: ياخي حلوين حلاوة !!





بقلم . صبري محمد علي (العيكورة)

بالامس اللجنةالعليا لمراجعة وحصر واستلام الاموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين (اقروا الكلام ده تاني) ياجماعة شوفوا العنوان ده مليان كيفن

هذه اللجنة عقدت مؤتمرها الصحفي الاول البارحة .

ياخ لكن جنس هدوء ومهنية لا تشفي ولا شتيمة ناس راااسية لا رقيص ولا نزل نظارة و ارفع نظارة لا صواميل ولا الفاظ شوارع . ياخي البارح قعدت ادعك فى عيني من شدة الذهول معقول دي لجنة و ناس وجدي كانوا لجنة !

يا خي لجنة زي دي الواحد يتشرف يكون حرامي يقيف قدامها . كلام كله بالقانون والارقام والمواد وبنفس (بااااارد) لا سيصرخون ولا يحزنون لكن الضرب كان تحت الحزام خزن فتحوها وخزن لسه منتظرين يفتحوها ! اااي ياخى تصور قافلنها عديل . وحا يفتحوها لكن ما بالشاكوس قال ليك بالقانون !شفتو النظام ده كيف؟ يعني تحضر الجهات المختصة كلها ويفتحوها قدامهم زي شيلة العرس عشان تاني مافى زول يقول ما رسلوا لي !

وقال ليك فى ناس (كبوا الزوغة) خارج السودان لكن برضو لم تذكر اسمائهم ! شفتو المهنية دي كيف! وناس اخفوا انفسهم وبرضوا لم يشهروا بيهم .

ياخي دي لجنة جاتنا من السماء عدييييل!

وزي ما قال الخال وكلو (بالغانووون)

وحتى الذهب والدولارت ومش عارف العربات والاراضي والبيوت والمزارع كلها ما جابوا سيرة زول جمبها رغم انهم عارفين الاستلم منو و كيفن و الاتجاوز بنود الصرف منو واللغف منو و القسم العربيات لاهلو و معارفو سااااي كده لكن برضو لم يشهروا بهم

لا وكمان حكاية ال (١١) حساب بنكي دي قصتا براها يعني لو لقاها وجدي صامولة امانة ما كان رقص بيها رقيص !

على كل حال ننتظر هذه اللجنة القومية التى نالت رضا واحترام الشعب منذ مؤتمرها الاول فلجنة بهذه التخصصية و البعيده عن (الشمارات) والتشهير برايي جديرة بان تحترم و تتابع وتضرب لها اكباد التلفزيونات والراديوهات .

صحفيين كثر البارحة طالبوا باسماء الهاربين و السارقين و المطلوبين قضائيا و من وجد فى بيته الذهب ومن سال من شعرها الذهب .

و لكن اللجنة (التقيلة دي) قالت لا لا امشوا شوفو الحاجات دي عند ناس القانون ! شفتو الزول لمن يكون واثق من نفسو بكون راكز كيف؟

مش زي لجنة فكي منقة و وجدي صامولة ومش عارف القال ماشي اقري ولدي فى امريكا داك الاسمو صلاح مناع لجنة كلها هرج ومرج ورقيص وتشفي وكذب وسيصرخون وبتاع اهاااا الليلة يا دوب الشعب السوداني ما حا يشوف الصراخ الماخمج .

قبل ما انسي : —

نهنئ الشعب السوداني بهذه اللجنة (البخيتة) و بعد ان استمتع ببرنامج (اراضي واراضي) فليستعد لمسلسل

(واي ..واي … وانا ما براي)

صحيفة الانتباهة