إحباط تهريب عملات أجنبية للخارج عبر المطار





أحبطت سلطات جمارك مطار الخرطوم الدولي، محاولة تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة للخارج.

وتمكنت وردية الصديق مُغادرة من إحباط مُحاولة مسافر للخارج محاولة تهريب كميات من العُملات الأجنبية حاول المتهم اخفاءها داخل ملابسه بحياكتها داخل بنطلون.

وقال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد طارق عبد الحميد، إن قواته ضبطت مسافرا لخارج البلاد على متن أحد خطوط الطيران الشهيرة، بصالة المغادرة وبحيازته عملات أجنبية عبارة عن (53) الف ريال سعودي و(5) آلاف يورو، منبهاً إلى أن المتهم حاول استخدام حيلة جديدة عبر خياطة المبالغ المضبوطات داخل بنطاله بطريقة احترافية تمكنه من تهريبها للخارج، إلا أن يقظة واحترافية وفطنة منسوبي الصالات كانت له بالمرصاد وافشلت خطته، مؤكداً أن إدارة جمارك مطار الخرطوم تتصدّى لكافة المحاولات التهريبة حفاظاً على اقتصاد البلاد.

‏وامتدح العميد شرطة جمال الفكي اونسة مدير فرع الصالات والتارمك، جهود الضباط وضباط الصف والجنود بالصالات وتحقيقهم للعديد من الضبطيات، موضحاً ان قوات الجمارك تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات ومراقبة حركك الركاب والصالات بالتقنيات الحديثة وضبط كافة حالات التهريب وحماية الاقتصاد القومي للبلاد.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة