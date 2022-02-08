مصرع (4) تلميذات جراء انهيار حفرة في معسكر كلمة





لقي أربع تلاميذات مصرعهم جراء انهيار حفرة تستغل في صناعة الطوب الني في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور.

و بحسب الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين و اللاجئين فقد انهارت الحفرة بمعسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل ولاية جنوب دارفور ليتوفي على إثرها 4 من تلاميذ المدارس الابتدائية و هم : ( مريم محمد يعقوب عبدالشافع 16عاماً الصف الثامن ، نسيبة اسماعيل ابكر محمد 13 عاماً الصف الثاني ابتدائية ، مناهل خميس اسماعيل رمضان 13 عاماً الصف الثالث إبتدائية ، حب الدين يعقوب جمعة عبدالله 12 عاماً الصف الرابع ابتدائية ).

باج نيوز