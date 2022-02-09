صبري العيكورة يكتب: مبروك على (الفراعنة) غبائنا





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

و (الميديا) تعرض فيما تعرض الفحم المهاجر الى مصر ! أأي ياخ الفحم الواحد ده وحتى لا أكون قاسي عليك عزيزي القارئ ساترك لك حرية المغادرة وعدم المتابعة وإذا كنت من النوع (النفسو بقوم داك) بمجرد سماع كلمة (مصر) فممكن (تشتت) برضو . فالايام دي انا كمان المصران (قايم عليّ) بسبب ما تكشف من (ترس الشمال) حتى الفحم يا عالم !

أظن و إن بعض الظن حق ان الفظائع التى كشفها عنها ترس الشمال لم يعد يختلف حولها شخصان من ان مواردنا تهاجر شمالا و (بإرادتنا) ولا نقول سرقة ولكن نقول بموجب معادلة مُختلة استبعد منها السوق الداخلي والمواطن الجائع . معادلة ليس بها عامل مشترك واحد حتى نخرجه خارج القوس إلا كلمة (الفساد) ومن الطرفين سواء فساد هنا أو إستغلال هناك .

ومن كان لا يفهم أن عقلية مصر المتوارثة والتاريخ الذى تلقنه لاجيالها ان يظل السودان هو الحديقة الخلفية التى تمد مصر بالحياة والرفاهية وتبقى على شعبنا فقيراً بائساً جائعاً فليفهم ذلك .

وإن تساءلنا ولماذا ؟ لفاجأتنا الحقيقة المؤلمة و هى غبائنا والاستعمار الناعم الذى يُمارس علينا بجرعات مُتباعدة إبتداء من اذاعة وادي النيل و الفتي الطائر مروراُ بإبتعاث طلابنا للدراسة بمصر و (أسألوني انا)

يضاف لها الاعلام المعسول او الشرس وتسخير بعض ابناء جلدتنا (البررة) الذين ينافحون عن مصر فى كل وادٍ .

(طيب) اين المشكلة ؟ المشكلة (ياعمك) برأيي فينا نحن الذين يستهوينا المدح ونعيش اسري الانهزام النفسي الذى يسيطر علينا حيال كل ما هو مصري .

المشكلة (فينا نحن) الذين أطلقنا العنان للسماسرة ومعدومي الضمير أن يعملوا كوسطاء بين المنتج و المُشتري المصري بلا تشريع وبلا رقابة .

شركات تحتكر تصدير العجول وشركات للصمغ العربي وأخري للسمسم ورابعة للموز والفواكه ! وكمان (جابت ليها فحم) ؟ وما يتم تهريبه من الذهب عبر هذه القوافل شئ لا يمكن حصره ده غير حكاية العملة المزورة !

كل العالم يا سيدي يبتاع ويشتري عبر النظم المصرفية المحكمة إلا نحن (نُقدس) الجنية و (ياريتو كان جنية زي الرجال معافي وغير مزور) .

كل الدول تضبط و تشرعن لحركة صادراتها بما يضمن عدم الاخلال بالسوق الداخلي ويضمن رفد الحكومة بالعملة الصعبة ! إلا نحن (بلد ماشه أم فكو) .

برأيي أن ترس الشمال قد حاصر الورم ولخص المأساة وارسل رسالة واضحة للحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة مفادها و بقرار سيادي (الغوا كل اشكال التبادل التجاري مع مصر حتى تخضع للدراسة والمراجعة ) نقطة (. ) سطر جديد

أأي نقطة ياخي وما دايرين نبيع مُش على كيفنا ؟ وهنا سنضمن الوفرة وإغراق السوق الداخلي قبل ما نعمل اى حاجة (ثانيا) اسمعوني كويس ! إخضاع كافة انواع الصادر للاسس المعمول بها عالميا فى البيع والتقابض وعبر البنوك الرسمية وبالدولاااار . (ثالثاً) ودي المهمة جداً ان يُعاد النظر فى رسوم الصادرات التى تتقاضاها الدولة بما يساهم فى رفع المعاناه عن كاهل المواطن . يعني بالبلدي كده توجه لدعم الكهرباء والصحة وحاجات بالشكل ده .

و (رابعاً) وأظن دي (الشاسيه) بتاع إصلاح الاقتصاد وهو تشريع عاجل يُجرم السمسرة يضاف لمادة الخيانة العظمي وعقوبها شنو يا جماعة ؟

بعد كده السودان لازم يشوف ليهو طريقة تصدير مباشر للخواجات ديل مالنا ما بنعرف نتكلم انجليزي واللا شنو؟

نعم فتح اسواق عالمية (دااايركت) معاهم الناقصنا شنو؟

وفى حاجة مهمة جداً و هى لازم (نبطل) الطيبة الزايدة بتاعتنا دي ونشوف البرجع لينا فى بواخر صادر المواشي من دول الجوار ده يطلع شنو ؟ و وراه منو ؟ مُش مُمكن الموضوع تكون خلفه استخبارات خارجية ؟ واللا شنو يا جماعة ؟

قبل ما أنسي : ــــ

ياخي حكاية عجيبة لكن !!

صحيفة ابانتباهة