استشارية سعودية تثير الجدل: بناتنا لسن جواري للبيع.. وأرفض “الرؤية الشرعية”





أكدت استشارية طب الأطفال، الدكتورة سمر الحارثي، رفضها لـ”الرؤية الشرعية”، مشيرةً إلى أنها لا تمنح كلا الطرفين الفرصة الكافية في التعرف على الآخر.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك طرقًا متعددة للتعارف بين الجانبين، سواء من خلال الدراسة أو العمل وغيرهما.

وأشارت إلى أن الحياة الاجتماعية الاعتيادية توفر فرصًا مختلفة للتعارف بين الجنسين، بما يسمح لكلا الطرفين بالحصول على الحد الأدنى من الإشارات التي تبشر ببداية جيدة.

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