شاهد بالصورة.. استنكار لإقتحام مدرج مطار بورتسودان





استنكر عدد من المختصين إقتحام مواطنين نهار السبت مدرج مطار بورتسودان لإستقبال ناظر عموم قبائل الهدندوة “سيد محمد الأمين ترك”.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة أعداد كبيرة من المواطنين يقفون شرق المدرج عند هبوط طائرة لشركة بدر قادمة من مدينة جدة السعودية كانت تحمل الناظر ترك وقد اتجهوا ناحيتها بعد هبوطها وسط محاولات من الشرطة وأمن المطار لإبعادهم عن الطائرة.

ولفت عدد من المختصين في تعليقات على وسائط التواصل الإجتماعي إلى أن ماحدث يعد مخالف لمعايير السلامة والأمن بالمطارات، واشاروا إلى أنه كان من الممكن أن يتعرض المستقبلين لأضرار وكذلك الطائرة، وطالبوا بضرورة إجراء تحقيق مع إدارة مطار بورتسودان لضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً في مطارات السودان.

الخرطوم:طيران بلدنا