كيف يتم تطهير الأرباح التي يكتسبها الشخص من قنوات “يوتيوب”؟





رد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، على استفسار بشأن كيفية الاستفادة من الأرباح التي يحققها الشخص من قنوات “يوتيوب”، وتطهيرها من أي أموال محرمة.

وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز الاستفادة من أرباح الإعلانات التي يتم وضعها في قنوات “يوتيوب” بشرط تطهير ما يتم عرضه من محرمات.

وأضاف أنه يمكن تطهير تلك الأرباح من خلال حساب نسبة ما يتم عرضه من إعلانات محرمة والتي قد تصل إلى 20 أو 30%، ثم يُجرى إخراج هذه الأموال بعد تقديرها في وجوه البر.

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