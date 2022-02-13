باحثون يكشفون سر الزواج السعيد والمديد.. الجيب أولاً





وأخيراً كشف الباحثون سر الزواج الناجح والطويل الذي سيسعد كل ثنائي حتماً لا سيما الرجال، إذ تبيّن أن الأزواج الذين يقيمون حفل زفاف بسيط غير مكلف يفتحون صندوق أسرار الزواج الناجح.

ورصد الباحثون في مركز «ماريدج فاوندايشن» للأبحاث أن 10% من الزيجات التي تزيد كلفتها على 20 ألف جنيه إسترليني تنتهي بالطلاق والانفصال في غضون ثلاثة أعوام فقط، وذلك بحسب ما أشار تقرير «ديلي ميل» ضعف معدلات الطلاق عموماً البالغة خمسة بالمئة.

وتبين، وفق الدراسة التي أجريت، أن 34% من الأزواج الذين يبلغ عدد المدعوين لزفافهم عشرة أو أقل ينتهي بهم الأمر للطلاق أيضاً في غضون عقد من الزواج، مجدداً ضعف معدل النموذج الخاضع للدراسة.

وأشار هاري بنسون، المسؤول عن الدراسة البحثية، إلى أن البيانات القائمة تعكس بحثاً سابقاً تم إجراؤه في الولايات المتحدة الأمريكية يلفت إلى مدى سوء حفلات الزفاف باهظة الثمن لما يمكن أن تراكمه من ديون، علماً أن وجود عدد من المدعوين أمر جيد لناحية تأكيد خيار الالتزام بشخص واحد.

وأضاف معلقاً بالقول: «تعطي النتائج مجتمعةً رسالةً واضحة بأن حفل الزفاف ليس بالضرورة أن يكون مترف التكاليف، وأن الزوجين لا بدّ أن يحتفلا بيومهما المميز مع العائلة والأصدقاء».

وتناقض الدراسة، التي شملت 2000 شخص، أخرى ظهرت قبل أربع سنوات تشير إلى أهمية أن تفوق تكلفة الأعراس الـ30 ألف جنيه إسترليني عدا شهر العسل.

وأكد بنسون أهمية نتائج الدراسة، حيث لفتت أبحاث سابقة إلى أن زوجين من ثلاثة رجَّحوا إقبالهم على الاقتران فيما لو كانت حفلات الزفاف أقل تكلفة وضخامةً.

صحيفة البيان