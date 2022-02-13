الارصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها فى جميع أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على قيمها فى جميع أنحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى بعض مناطق البلاد واشارت فى النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يغطى شمال غرب أفريقيا ويمتد الى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد. ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من وادى حلفا ،ابوحمد ،حلايب ،كسلا ، الفاشر ،الدمازين ،زالنجى وان تنشط حركة الرياح فى بورتسودان ، شلاتين ودنقلا ،كريمة َ،عطبرة ،شندى ،الخرطوم ،حلفا الجديدة ،كوستي ،ام البنين ،ابو نعامة ،الضعين ،الدويم ،القضارف ،سنار وود مدنى والقضارف وسنار والجنينة والأبيض ،النهود ،بابنوسة ،نيالا ،رشاد ،كادوقلي.

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