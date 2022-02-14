شاب مغربي يعقد خطبته على اثنتين في نفس الوقت.. والفتاتان توافقان





أجرت قناة «شوف» المغربية، لقاءً مع شاب مغربي يدعى نصير بن ذكري وخطيبتيه، حيث أقدم على خطبتهما في وقت واحد، ولاقى عرضه القبول من الطرفين، ليصبح مرتبطًا بالاثنتين ويستعد للزواج منهما، في ظاهرة غريبة من نوعها.

ولاقت التجربة انتقادات عديدة، كما تلقت الفتاتان العديد من النصائح بعدم استكمال تلك العلاقة وألا تتزوجا من رجل واحد، لكن رغم ذلك أكد الثلاثة أطراف على اقتناعهم التام بهذه الخطوة.

وقالت إحدى الشابتين: «بنقول للناس اللي بينتقدونا، الله يهديهم علينا، إحنا معملناش حاجة عيب ولا حرام، كنت اتمنى يدعمونا ويقفوا معنا».

المصري لايت