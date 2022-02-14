هبوط اضطراري لطائرة ماليزية في أحد المطارات بسبب بلاغ من الركاب.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة!





وثق مقطع فيديو، هبوط اضطراري لطائرة ماليزية، بعدما اكتشف الركاب ثعبانا طليقا.

وقالت شركة “أير آسيا” في بيان، هبوط طائرة كانت متجهة من كوالالمبور إلى تاواو، بعدما تم تنبيه الطيار بوجود ثعبان في مقصورة الركاب.

وأوضح كبير مسؤولي السلامة في الشركة: “إنه حادث نادر جدا يمكن أن يحدث على أي طائرة من وقت لآخر”.

وأشارت شركة الطيران إلى أن الموظفين فتشوا الطائرة بحثا عن الأفعى بعد هبوطها في اضطراريا في مطار كوتشينغ، وفق وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وظهر في الفيديو، ثعبان ينزلق من خلال مصباح إضاءة في إحدى مقصورات الركاب بالطائرة.

صحيفة المرصد