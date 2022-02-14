الارصاد الجوي تتوقع محافظة درجات الحرارة علي قيمها بالبلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على قيمها فى جميع أنحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى بعض مناطق البلاد وهطول امطار خفيفة فى جنوب ولاية البحر الاحمر. واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس يتمثل في مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد الي المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد و منخفض السودان الحراري. ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من الفاشر وكوستي والدمازين وزالنجي وتوقعات ان تزيد حركة الرياح فى كل من وادي حلفا وابوحمد وحلايب وشلاتين وبورتسودان ودنقلا وكريمة َوعطبرة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة وام بنين وابو نعامة والضعين والدويم والقضارف وسنار وود مدني والجنينة والأبيض والنهود وبابنوسة ونيالا ورشاد وكادوقلي.

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