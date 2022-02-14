لجنة قراقوش قسموا الغنائم من المال العام أعطيات مثل أعطيات خلفاء بني العباس





إنه ذات الكاس… فليتجرعوا

ظلت لجنة قراقوش تشهر سيف مواد الإتهام ٥٠و٥١ في وجه كل من لا تريد له حرية التجوال خارج السجن بل أن الذين جرى أعتقالهم من التابعين للجنة قراقوش في تهم فساد وخيانة أمانة من أمثال عجوبة وعبد الله سليمان لم تسع إلى أخراجهم من المحبس بعد مهلة الايام الثلاثة الممنوحة للنيابة لتقديم إدلة كافية….

الفرق بين ضحايا اللجنة ومنسوبيها أن الأوائل تلفق لهم التهم ويجدد لهم بغير مراجعة وأما الآخرين فإن المراجعة ستؤكد على الأرجح وجود أدلة كافية… كيف لا وقد قسموا الغنائم من المال العام أعطيات مثل أعطيات خلفاء بني العباس… إنه ذات الكأس فليتجرعوا.

أمين حسن عمر