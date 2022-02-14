شاهد بالصورة.. سيدة سودانية تحتفل على طريقتها الخاصة في يوم “الحب” بالخرطوم





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مميزة لسيدة سودانية احتفلت بطريقتها الخاصة بـ(عيد الحب) في السودان.

وظهرت السيدة خلال مواكب 14 فبراير، المتزامنة مع أعياد الحب، وهي ترفع لوحة عليها قلب محفوفاً بالزهور كُتِب عليه (سوداني الجوّ وجداني بريدو)، ولاقت الصورة تفاعلاً كثيفاً على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

ويصادف اليوم 14 فبراير ما يُسمى بعيد الحُب، الذي يحرّمه عدد من العلماء بقولهم أن العيد من الخصائص التي تتميز بها الأمم، وأنه لا يجوز الاحتفال بأعياد الجاهليين والمشركين.

فيما أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الشرع لا يمنع تخصيص يوم والاحتفال فيه بالحب، طالما أن ذلك لا يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.

الخرطوم: (كوش نيوز)