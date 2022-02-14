رأي ومقالات
لماذا يفرحون فرحاً شديداً بمقتل شاب في مقتبل العمر؟
سؤال محير !!
رحمهم الله..
وتقبلهم عنده قبولاً حسناً..
وتقبل الذي انتقل إلى رحمة مولاه اليوم..
ولكن ثمة سؤالاً محيراً:
لماذا يفرحون – فرحاً شديداً – بمقتل شابٍ في مقتبل العمر؟..
وغيره من شبابٍ مثله؟..
وهم ماكثون بعيداً هناك ينظرون..
لم نسمع بمقتل أحدهم…ولا أخيه…ولا ابنه…ولا ابن عمه…ولا ابن خاله..
والسؤال الأشد حيرة…والذي هو متفرعٌ من هذا:
لماذا تفرح الجزيرة؟!.
خاطرة
صلاح الدين عووضه
14/2/2022
2 تعليقات
اليوم قالوا مليونية لمحاسبة القتله والنتيجة ذاد عدد المقتولين اثنين جدد.. الي متي يستمر هذا النزيف.
يعني انت ماعارف ياعوووضة انو حتي امريكا بتفرح بيه لانو بي كدا بيكون عندها سبب لعقوبة الجيش ولكنوا للاسف لايغير من مجر الاحداث يعني لو قتل كل الشعب دا امريكا لن تسلم الحكومة للاحزاب الطايشة دي وهم مفروض يفهموا ومايضيع الزمن ويستعدوا للانتخابات