إثيوبيا: مستعدون لتبادل البيانات حول سد النهضة مع السودان





كشف وزير الدولة الإثيوبية للشؤون الخارجية رضوان حسين استعداد بلاده لتبادل البيانات حول سد النهضة مع السودان لتلبية مخاوفه بشأن سدوده الأصغر.

وقال رضوان بحسب موقع (إثيوبيا بيزنس) أمس: (أخبرنا السودان إننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم من أجل أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم يخدم الآن مصالح طرف ثالث أكثر من الشعب السوداني).

وأضاف: (إن السودان ومصر لا ينبغي أن يتمسكا بموقفهما لأن الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى أجل غير مسمى وهم يتوقعون الضوء الأخضر للاستفادة من مواردهم)، وأكد أن إثيوبيا قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد.

وقال الوزير الإثويبي في حوار مع قناة العربية إن مصر يجب أن تشجع إثيوبيا على الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي بسرعة لأنه سيخدم مصر كونه شريان الحياة ومخزن مياه في مواسم الجفاف.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي الأخير في السودان، قال رضوان: يجب على جميع الأطراف أن تدرك أن السودان يأتي أولاً ومصلحة السودان فوق مصلحة الجميع وأنه حال عملت الأطراف بهدوء وعقلانية من خلال وضع مصلحة الشعب السوداني فوق كل شيء آخر، فإنهم سيجدون طريقة للتغلب على خلافاتهم.

ونفى رضوان وجود مبادرة إثيوبية لحل الأزمة السودانية، وقال الوزير إن الشعب السوداني لديه الحكمة لحل مشاكله دون تدخل خارجي.

مشيراً الى أن القوة العسكرية لن تقدم حلاً دائماً للصراع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي