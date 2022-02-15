العيكورة يكتب: وزارة الثروة الحيوانية … آآي ياخ ده الشغل





امس الاول وزارة الثروة الحيوانية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة (ربكس ميت) الفرنسية يتم بموجبها تسويق المنتجات الحيوانية الى (اوربا) ااي ياخ اوربا عديل كده بتعاين لى مالك ؟ والاستفادة من (سلاسل القيمة المضافة) يعني معاها كمان حقنا فى الكوارع والجلود والعفشة و كده . وقال ليك (يا عمك) ممكن خلال شهرين يتم التصدير (لالمانيا) وسيتم التوسع فى فتح اسواق اخري فى اوربا .

مدير الشركة الفرنسية اكد على اهمية الاستثمار مع السودان سواء فى الثروة الحيوانية او اللحوم وان ذلك سيكون بشكل (منتظم و مستمر) خلى بالك من الكلام ده .. (امسك لى بتاعين الجبايات يا سعادتك) . والمدير الفرنساوي ذكر انهم يستهدفون فى البداية مليون طن من اللحوم يعني الحكاية دي (بالميت كده) اربعة مليار دولار خلى بالك دي شركة واااحده و وفى جزء صغير من قارة اوربا . طيب بالله لو تبعها سوق الخليج وامريكا واسيا ما خلاس روقنا هى ميزانيتنا كلها كم ؟ اربعة وعشرين مليار دولار ، خمسة وعشرين ! ياخي قول (تب) ثلاثين مش ياهو الكلام الكنا بننبح بيهو من سبعة سنوات ان مخرجنا وصلاح اقتصادنا هو فى الثروة الحيوانية ! ثم ماذا اذا صدر السودان بالطيران (دايركت) من الخرطوم وكردفان والنيل الازرق تصور معاي ده لحم بس خليك من الزراعة والذهب والنفط ! يا جماعة (على الطلاق) نحن ما فقراء بل نحن اغبياء و مسروقين .

بصراحة (العبد لله) من اكثر المتفائلين بهذا الحدث و بهذا القطاع ونحي وزارة الثروة الحيوانية التى اضاءت ضوءا فى زمن العتمة و بثت فى النفوس تفاؤلا وسط اكوام من اليأس والتخبط المتوارث . نحي مستشار الوزير الدكتور محمد زكريا الذي نقل عنه تأكيده على تطوير المسالخ والمحاجر وتطوير تطبيق الاشتراطات الصحية العالمية والتحية له وهو يشير الى وفد الشركة الفرنسية بان بالسودان (٧٥٠) كيلومتر ساحل بحري وبامكانكم الاستثمار السمكي والتحية له وهو (يركز) وخلى بالك على هذه الكلمة يركز على التعاون التقني مع الشركة فى عده اوجه فبخلاف تطوير المسالخ والمحاجر قال ليك و فى (التحسين الوراثي) ! فهمتو الكلام ده يعني شنو ؟ يعني تحسين القطيع القومي وانتاج سلالات لاحمة من الدرجة الممتازة . ولعمري هذا هو الشغل الذى انتظرناه طويلا .

قبل ما انسي :—-

سيظل ميناء هيدوب لصادر الماشية هو نقطة فارقة بين الفقر والغني والاكتفاء والوفرة اذا احسن الاداء وابتعدت عنه السياسة ورسوم المحليات والتدخلات القبلية . ميناء يسع ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف رأس به (٨٠) حظيرة ومخطط لها ان تكون (١١٢) انشأته الشركة السودانية الصينية ولعله من بقايا عهد الكيزان البائد (وخشمي عندي) !!!

صحيفة الانتباهة