«خانته في غرفة نومه».. مذيع يطلب من متصل تطليق زوجته على الهواء





قال الإذاعي أسامة منير إنه تلقى مكالمة هاتفية غريبة من شخص ما يقوم بالاستعانة به في مشكلة كبرى حدثت له مع زوجته.

وأضاف منير خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، مساء الاثنين، أن المتصل سألني «أعمل ايه مع زوجتي بعد رؤيتي لها وهي تخونني مع شخص آخر داخل غرفة النوم».

وتابع أسامة منير: «طلبت من هذا الشخص على الهواء أن يطلق مراته فورا، دون أي تفكير وعدم الاستجابة لها في حال الاعتذار أو الرجوع ندمانة عما فعلته».

وأكد أسامة منير أن هناك اختلاف كبير في الحب منذ عام ٢٠٠٣، بين الرجل والمرأة.

وأضاف أن الحب عبارة عن علاقة مباشرة بين الطرفين، وليس علاقة حب على الإنترنت، أو في الهاتف.

وتابع أسامة منير: «تلقيت العديد من المشاكل التي كان يخجل المجتمع الحديث عنها في الماضي خلال برنامجي الاذاعي، من بينها الحديث عن وجود مشاكل في العلاقة الحميمية أو قيام أحد الزواج بتأدية واجب أثناء العلاقة دون متعة».

المصري لايت