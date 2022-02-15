في خطوات بسيطة.. ابتكر «استيكر» من صورك لمحادثات”الواتساب”





انتشر في الآونة الأخيرة بين مستخدمي تطبيق واتساب، الخاص بالمحادثات، ظاهرة «الاستيكر» المصنوع، الذي يقوم بإنشائه المستخدم، وليس ملصق متاح بالتطبيق.

ويقوم المصريون بتبادل الملصقات المصنوعة لصور خاصة بهم بشكل يومي في محادثاتهم، في حالة الرغبة للتعبير عن الرد للرسائل المرسلة دون كتابة رسالة نصية.

ويتمكن البعض من إنشاء هذه الملصقات، والبعض الآخر ربما لا يعرف طريقة ابتكار ملصق واتساب، وفي هذا التقرير يوضح «المصري لايت» في خطوات بسيطة، كيفية إنشاء «استيكر» واتساب:

1- قم بفتح متجر «Google play» الذي يتيح لك كمستخدم تحميل التطبيقات المختلفة.

2- أبحث عن تطبيق يدعى «Sticker maker for WhatsApp»، ثم قم بتحميله على هاتفك المحمول.

3- قم بتثبيت التطبيق على جهازك باتباع الخطوات التي ستظهر لك بعد تحميله.

4-بعد تشغيل التطبيق اضغط على خيار إنشاء حزمة ملصقات جديدة وهو ما ستجده مكتوب باللغة الإنجليزية «Create a new sticker pack».

5-سيتطلب منك إدخال اسم لحزمة الملصقات والمكتوب باللغة الإنجليزية «sticker pack name».

6- سيتطلب منك أيضًا إدخال اسم من قام بعمل الحزمة والمكتوب باللغة الإنجليزية «sticker pack author».

7- بعد اتباع هذه الخطوة اضغط على خيار إنشاء المكتوب بالإنجليزية «Create».

8- اضغط على خيار القائمة الجديدة وسيتم فتح صفحة جديدة تتيح لك إضافة ما يصل إلى 30 ملصق خاصاً بك.

9- لاحظ أن أول ملصق بالأعلى سيكون رمز الحزمة الذي سيظهر كمعرّف لحزمة ملصقاتك في واتساب.

10- اضغط على رموز إضافة ملصق المكتوب بالإنجليزية «add sticker» لبدء إنشاء ملصقات خاصة بك من المعرض، مع ملاحظة أنه لا يمكن عمل حزمة ملصقات تتضمن أقل من 5 ملصقات.

11- بمجرد تحميل الصورة التي تريد تحويلها لملصق ستظهر لك في أسفل الشاشة عدة أدوات لتعديل الصور الخاصة بك وقص الجزء الذي تريده أن يكون ملصق فقط، قم بقص الصورة كما تريد ثم اضغط على زر حفظ الملصق المكتوب بالإنجليزية «Yes save sticker».

12- قم بتكرار هذه الخطوات أعلاه لإضافة المزيد من الملصقات المخصصة داخل الحزمة.

13-بمجرد الانتهاء من الملصقات التي تريدها اضغط على خيار إضافة إلى واتساب «Add to whatsapp» الموجود في الركن السفلي الأيسر.

14- ستظهر لك شاشة منبثقة تطلب منك تأكد الإضافة من خلال الضغط على زر «Add».

15- بعد أن تقوم بإضافة حزمة الملصقات ستظهر تلقائيًا في تطبيق واتساب ضمن حزم الملصقات، وسيتم تعريف حزمة الملصق الخاصة بك في التطبيق باستخدام الرمز الذي وضعته لها.

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