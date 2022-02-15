الإرصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها فى جميع أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على قيمها فى شمال البلاد ، بينما تبدأ فى الإرتفاع فى جنوب وجنوب شرق البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى بعض مناطق البلاد وهطول أمطار خفيفة فى جنوب ولاية البحر الأحمر . واشارت فى النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد الى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد.تعمق منخفض السودان الحرارى. ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من كسلا ،حلفا الجديدة ،القضارف ،الفاشر ،ام بنين ،ابو نعامة ،الدمازين وتوقعات ان تزداد حركة الرياح فى كل من وادي حلفا ،ابوحمد ،حلايب ، شلاتين ،دنقلا ،كريمة َ،عطبرة ،شندي ،الخرطوم ،الضعين ،الدويم ،سنار نود مدني ،سنار ،الجنينة ،الأبيض ،النهود ،بابنوسة ،نيالا ورشاد ،كادوقلي وطقس غائم جزئيا فى بورتسودان .

سونا