إنقاذ طفل علق بمركبة نفايات لأكثر من (8) ساعات





تمكّنت شرطة الدفاع المدني، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر (10) سنوات علق داخل صندوق مركبة نفايات بمدينة بحري شمال الخرطوم، لأكثر من (8) ساعات.

وقالت الإدارة العامة للدفاع المدني، إنها تمكّنت من إنقاذ طفل وهو على قيد الحياة بعد أن علق داخل مركبة نفايات بالمحطة الوسطى بحري.

وأفاد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني اللواء شرطة عثمان عطا مصطفى حسب المكتب الصحفي للشرطة، بتلقيهم بلاغاً للدفاع المدني يفيد بوجود طفل عالق بإحدى مركبات النفايات بالمحطة الوسطى بحري، وعلى ضوء ذلك تمت الاستجابة السريعة للبلاغ.

وقال مصطفى، إن عملية الإنقاذ كانت تحت إشرافه ميدانياً، حيث تمّ التعامل بالأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة لإنجاح المهمة من أجهزة الهيدروليك والقواطع.

وأضاف أن قوة الإنقاذ البري تعاملت مع الحادث عبر أطقمها المتخصصة منذ الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى السادسة صباحاً باحترافية ومهنية عالية، حيث تمكنت من إنقاذه وإسعافه إلى مستشفى الخرطوم بحري، وهو على قيد الحياة، وحالته مستقرة، وقد تمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية لمعرفة ملابسات الحادث.

الصيحة