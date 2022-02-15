فتاة سودانية تحكي عن ما يحدث في المواكب.. قصة حقيقية





📌 وجع المواكب 📌

قصة حقيقية تمت إعادة النشر بموافقة بطلتها

• قررنا أنا وصاحباتي اننا نطلع موكب وكنا مليانيين فضول وشوق وترقب وفجأه (كتمت) انعدمت الرؤيه وكل واحده مشت علي إتجاه وباعت الفكره سيطر علينا الخوف من المجهول وفي الخاطر قصص القناصين والطلقه البتقتل .

• لا شعورياً وبدون تفكير جريت علي العساكر أفتش علي الأمان بي غريزة الخوف من المجهول وفجأه ظهرت لي

(كنداكه) زي الملاك النازل من السما وجرتني من يدي بكل قوتها ..

أجررررري منهم يابت بعتقلووووك انتي مجنوووونه

اتنفسي بالكمامه دي مبلوله بمويه وخميره

أجرررري وما تقيفي ح يقتلوووووك

وواصلت الهتاف بي صوت مليان قوه وتحدي رص العساكر رص – رص العساكر رص

من التعب والدموع ماقدرت أفكر ولا حتي أتخذ قرار وشي جواي كان بقول لي (أجري معاها) لأني حسيت في اللحظه ديك انها مامجرد (بت) وانها جيش كامل بكل عتاده !!

• انتهي الموكب واتفارقنا وبينا وعد باللقاء بكره الساعه واحده بتوقيت الثوره .

• في اليوم التاني اتقابلنا واتملينا نضال وبينا الوعد انو حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي ومن اليوم داك بقت (رانيه) هي كل صاحباتي وأصحابها هم رفاق الكفاح والثوره ..

• ذات موكب ..

كانت أول تجربة إعتقال واول إحساس حقيقي بالخوف كنت بفكر في أهلي الصعبين وأرعبتني فكرة السجن والتعذيب وكل الممكن يحصل .

• دخلنا المعتقل اتكسر حاجز الخوف وكانوا جمبي (رانيه ومنال وتهجد) أقوي وأجمل وأكبر من الأزمه وأول مره في حياتي أسمع (مساجينك تغرد في زنازينك) وسمعت من منال انو دي صلوات مُستجابه والتعبير كان مُبهر لأبعد حد ..

بعد ساعات من الإنتظار انتهي كل شي ..

• أطلقوا سراحنا واحتفلنا بالنصر الكبير في شارع النيل مع الرفاق الضامنين في حدث أجمل من التفكير السطحي في صعوبة الرجوع للبيت في وقت متأخر !!

• وفكرة كيف أقنع ناس البيت انو الزمن سرقنا أنا وصاحباتي وكيف أبرر عدم الرد علي 1000 إتصال !!

• في قمة حيرتي وخوفي جاء الحل علي دندنه عماد :

(قبل ماتختار طريقك .. أبقي واثق من رفيقك) وبنفس الصوت الرجولي الجهور :

يا شباب عندنا شقه في إمتداد ناصر متبرع بيها مناضل من الخارج للطوارئ والحالات الزي دي طالما بقيتوا مننا وفينا بقترح أخواتنا المابقدروا يصلوا البيت بالليل دا يمشوا يقضوا الساعات دي هناك ونتفاكر في (حنك ناس البيت) بقترح تتكون لجنه عديل كدا تصل معاهم البيت ويكون في تنوير والناس تعرف انو دا طريق ثوره ومافي رجوع ولازم الناس في البيوت تعرف إنو أخواتنا الكنداكات ديل وراهم رجال ..

• جاني الحل من السما وخصوصاً انه جا من الثورجي (عماد) البجري علي الكجر بي صدر مفتوح ويملأ الدنيا حريه وكفاح ..

• قضينا الليله في (بيت الثوره) نمت وما حسيت بي شي غير التعب والإرهاق والصداع وكأنوا أي حته في جسمي إتحررت من القيود وسافرت حُره كما ينبغي لها .

• الصباح بدري مشينا البيت في (موكب رفاق) فرح أهلي بي رجوعي وانا طالعه من المعتقل سليمه وبخير كان أكبر من غضبهم وحجة ( عماد) والمجموعه ومنطقهم كان أقوي من الخوف ومن التقاليد الكريهه وكنت أنا زي عروس زفوها الثوار محرره من التسلط وفرض الرأي وأصبح حضوري لكل المواكب غير قابل للنقاش وبقيت رسمياً (كنداكه ثائره) وسايره في درب النضال والهدف الجميل (تسقط بس) .

• أدمنت (الكمامه المعطونه تحدي) ومليت الدنيا هتاف وماكان في زول بجرؤ يصرح قدامي بإنتماؤه لأي فكره بتتعارض من الثوره مرت الأيام وطال إنتظار السقوط وكأنو الدنيا مآخده علي نفسها عهد انها تبنينا وتهدمنا بالإنتظار

• الصدمه الأولي في بيت الثوره كانت مواجهة بين الرفاق و (كادر طبي) يا جماعه النسبة دي كدا كبيره وممكن تقتل !!

• ماااااا تنظر لينا نحن محتاجين أكبر قدر من الناس والحماس !!

• إتعالت الأصوات وما كان عندهم حل غير اني أعرف الحقيقه (انو الكمامه المعطونه تحدي) زي ما بنسميها والكانت بتملانا قدره وصمود مشبعه بمحلول مسحوق مادة (الأكستاسي) المُخدره !!

• وانو الخميره دي مجرد تغطيه علي الفكره !!

• بكيت بي حُرقه وانا بتذكر عشرات الكمامات الكنت بوزعها علي الناس في المواكب وهاجمتني عشرات الصور للناس الكنا بنساعدهم بالكمامات المبلوله لما تكتم ويضيق النفس ووجعني السؤال عن مصيرهم !!

• لأول مره حضني (عماد) وخفف وجعي وأقسم لي انو دي ضريبه التغيير وانو دا الحل الوحيد عشان نكسر حاجز الخوف ونواجه الطغيان ونقيف من الركوع وأكد لي اني دخلت التاريخ من كل أبوابه بي أي كمامه وزعتها ..

• كانت لحظة ولادة الحب دا أكبر من إحتمال كل الحضور وأكبر من (شق الصف) وقدر الحب يمتص الصدمه ويملاني أمل في وطن بدون وجع رجعت البيت وأنا تايهه بين قناعات ومبادئ وبين حُضن نساني الدنيا كلها في لحظه ضعف واستسلمت للتفكير العميق في الحب الفرض نفسه وفي (عماد وبس) وإتمنيتها (تسقط وبس) ..

(2)

• مرت الأيام واتوالت مواكب الحب والشوق لي الوطن المسروق ..

وكان الأمل بتولد فينا كل يوم وبقينا رافضين لي كل شئ والحلم (تسقط بس) ..

• الشي الوحيد الكان ناقصني هو غياب (رانيه) رغم حضورها وكأنها خط أساسي جوه (جداول التجمع) ..

• ورغم انها ماليه الدنيا هتاف وصوتها (موسيقي المواكب) زي ما كنا بنسميه ..

كانت بتبعد كل ما أقرب منها وبشوف في عيونها (غضب) كبير لا قادره أفهمه لاقادره ألقي ليهو مبرر ..

• كل الرفاق ماقدروا يملوا الفجوة الخلتها جواي وكل المحاولات ما قدرت ترجعها لي ..

• إلتمست ليها العذر لأنو الطريق طال والإنتظار أرهقنا كلنا !!

• وانحصرت العلاقه معاها في حدود (حصة الوطن) ..

• استمر وجع المواكب وعشنا انتظار الوعد الكبير (يوم 6 إبريل) وبدينا التحضيرات ..

• وكانت ثقة (عماد) كل يوم بتكبر لدرجة إني بقيت جزء من تحضيرات وقود الثوره وكبرت مسؤولياتي ومهامي وكان الوطن أكبر من كل التضحيات ..

• وسط كل الضجه كانت همسات ومزحات عماد قريبه لقلبي وسعادتي لما يناديني (بعروس النضال) ..

• أشواقي (لصاحبتي) كانت جزء من كل الأشواق الموجعه وإحتمال سفرها لأهلها مع قرار قفل الجامعات كان وجع جديد وكنت حزينه انها ما حتكون حضور (يوم الإنتفاضه) لما نسمع قالوا (حُره) ..

• واني ما ح أقدر أحضنها وسط الهتاف (سقطت – سقطت – سقطت)

وكنت متأكده انو رجوعها ح يكون مع رجوع الوطن ..

• إتصال مُفاجئ علي غير موعد و زي رساله من القدر انو مافي مستحيل وانو الصدف ممكن تتولد في أي دقيقه إنتظار

– ممكن تلاقيني لازم أشوفك ضروري ؟!

– رانيه ما مصدقه !! كيفك حبيبتي ..

– بتقدري تجي عاوزاك في موضوع خاص وبيني وبينك بس .

– أكيد يارانيه انتي وين ؟؟

– أطلبي ترحال مفتوح أصلي مستشفي الأطباء وأضربي لي .

– مالك يارنيه في شنو ؟؟ انتي كويسه !!

– انا كويسه أصلي وأضربي لي ولو سمحتي تعالي براك لو معاك زول ما تضربي لي

• المكالمه كانت مُربكه ومفاجئه لكن الحقيقه الوحيده انو (رانيه) محتاجه لي وعاوزه تلاقيني ودا كان سبب كافي إني أجهز في دقايق – في جزء من الساعه كنت جمب الأطباء ..

– رانيه أنا وصلت انتي وين بالضبط ؟؟

– معاك زول ؟

– رانيه زول منو يعني !!

– أديني (الرحال) أوصف ليهو وما تتصلي تاني الا بعد ماتنزلي .

• كل شي كان غريب وسريع واتزاحمت الأفكار في راسي وأتعبني الفضول خصوصاً انو (الرحال) ما وقف الا جوه المطار (صالة المغادره) مع نظرات في المرايه كلها فضول :

– الزوله دي قالت تنزلي قدام الصاله أقفل المشوار ؟؟

• نزلت وكلي حيره ودهشه من التصرفات الغريبه دي وقلق شديد علي صاحبتي الوحيده ..

• اتصلت بيها أكتر من مره وزادت حيرتي من عدم ردها لأكتر من 10 مكالمات !!

• وفجأه ظهرت قدامي .. كانت شارده ونظراتها بتفتش المكان حولي ..

• شايفاك من قبيل كنت عاوزه أتأكد انو مامعاك زول ..

• مافي زمن وما ح أقدر أقيف معاك كتير طيارتي قربت وأنا مخلصه إجرآءات السفر ..

• كان لازم أتكلم معاك ماقدرت أمشي بدون ماتعرفي كل شي ..

• أول حاجه ح أرسل ليك مقاطع في الواتس شوفيها بعد ما أدخل الصاله ..

• عاوزاك تعرفي حاجه واحده اني ما عندي (صاحبه) في الدنيا دي غيرك رغم انو عُمر معرفتنا (3) شهور بس

• انتي كنتي دايما بتقولي إنو أنا غيرت حياتك لما اتقابلنا في أول موكب ..

• الحقيقه انك انتي الغيرتي حياتي وصحيتيني من الوهم الكبير وهروبي منك في الفتره الفاتت ح تعرفي أسبابه لما تشوفي مقاطع الفيديو الرسلتها ليك ..

• أنا فكرت كتير في كل العشناهو سوا في الشهور الفاتت وكان وهم كبير ووجع ما ح ينتهي ..

• كل شي كان غلط رغم اننا عملناه لأهداف نبيله وقناعات إنو (طريق مليان شوك) لكن بوصل لي وطن متعافي

• (الأكستاسي) الوزعناهو للشباب (وقود للثوره) في كل أشكاله عشان يحسم السكوت الشين والخوف والذل

• الكمامات (المعطونه تحدي)

• كرستالات الخميره (موية الحياه)

• وجبات المواكب (ساندوتشات خالتو مناهل وخالتو دُره)

• عشرات الشباب الأدمنوا عشان نحقق الحلم دا كلها ذنوب ح تطاردنا لآخر عُمرنا ..

• والتضحيات ما ح تقيف وكل مره التمن ببقي أكبر من قدرتنا ..

• فكرت كتير واكتشفت انها ما سقطت ياصاحبتي لكن (سقطنا نحن)

• ومطالب السقوط كبرت وبقت (دم) ..

• ما بقدر أشرح ليك أكتر من كدا وأتمني تفهمي قبل فوات الأوان !!

• كل البقدر أقوله انو التضحيه الجايه ح تكون أكبر و يوم 6 أبريل ح يتقدم (قربان) يشعل الغضب وأتمني من قلبي إنك ما تكوني إنتي ياعروس النضال ..

• أرجوك (يا صاحبتي) الليله انا بقول ليك بي نفس الصدق وبي نفس الحب اللآقيتك بيهو أول يوم

أجررررررري يا صاحبتي أجررررري وما تقيفي قبل مايقتلوك ..

• وفجأه اختفت وخلت لي صوتها وحيرتي والصدمه الأكبر من الإحتمال ..

• فجأه حسيت كانوا الزمن شالني ورماني بكل عُنف في ذكري أول مركب وذكري أول لقاء ..

• اختفت صاحبتي (فجأه) زي ما ظهرت (فجأه) بدون وداع وخلتني للحيره والخوف والضياع وصدمه كبيره حبست صوتي وقدرتي علي الإحتمال لكل الفات والجاي ..

• فتحت تلفوني بسرعه أفتش عن باقي الحقيقه واتمنيت الموت لما لقيتها موثقه قدامي ..

• كل شي كان موثق حتي لحظات الحب الخاصه العشتها مع عماد في (بيت الثوره) لقيتها قدامي وجزء الحقيقه الغايب انو التوثيق في حد ذاته مؤامره ونوايا محروسه بالشيطان ..

• معقول كل شي كان موثق !!

• ليه يا عماد !!

• كل مقطع كان (أنا) علي حقيقة سقوطي في كل الصور الرسلتها وأنا (متجرده) من كل شي !!

• فهمت كل شي يا صاحبتي ..

• وفهمت اني (قربان) الثوره واتعالي الهتاف جواي سقطت سقطت سقطت سقطت سقطت سقطت ..

✍️ غزلان