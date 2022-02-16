بعد مرور (٢١) يومًا على اعتقالها .. تجديد حبس إيمان ميرغني (7) أيام





قالت أُسرة المعتقلة إيمان ميرغني،إنّ السلطات الأمنية جددت حبسها بعد مرور (٢١) يومًا من اعتقالها واحتجازها في سجن النساء بأم درمان، لسبعة أيام دون توجيه أي تهمة.

وقال ابن المعتقلة لـ (الجريدة) إن الأسرة توجهت إلى السجن صباح اليوم “الثلاثاء” حيث كان من المفترض إطلاق سراحها؛ إلاّ أن سلطات السجن أخبرتهم بتجديد حبسها لأسبوع آخر.

وأشار إلى أنه طوال الفترة الماضية لم تتمكن الأسرة من مقابلتها أو التحدث معها عبر الهاتف.

واعتقلت السلطات الامنية ضابط الصحة ايمان ميرغني اثناء تأدية عملها بوزارة الصحة ولاية الخرطوم،حيث تم استدراجها بمكالمة هاتفية أُخبرت خلالها بحاجة زميل لها للمساعدة ماجعلها تهرع لنجدته ثم تفاجأت بأن المتصل فرد أمن أمرها بالتحرك معهم .

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة