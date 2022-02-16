شرطة ولاية الخرطوم تنفذ حملات واسعة النطاق استهدفت بها معتادي الاجرام ومواقع صناعة الخمور البلدية





قامت قوة الإسناد برئاسة شرطة الولاية بحملة صباحية بقيادة ضابط شرطة استهدفت مواقع صناعة الخمور البلدية بالمنطقة الطرفية لغابة السنط وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نتائج الحملة اسفرت عن ضبط عدد 3 متهمين وبحوزتهم عدد (8 ) جوال تحتوي علي عدد 86 كرستال خمور بلدية كبير بجانب ضبط ادوات تستخدم في عملية التصنيع وتشمل عدد 4 برميل بلاستك وعدد 2 برميل حديد وعدد 9 براميل متوسطة وبموجب ذلك تم اقتياد المتهمين لقسم الخرطوم واتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهتهم.

وفي ذات السياق وفي إطار العمل المنعي شنت مباحث قسم شرطة ابو سعد غرب بالتنسيق مع قوة الطوف الليلي حملة واسعة النطاق استهدفت معتادي الاجرام بدائرة الاختصاص واسفرت نتائجها عن ضبط عدد 9 متهمين وضبط بحوزتهم مجموعة من المعدات والأدوات التي تستخدم في ارتكاب جرائمهم وقد تم وضعها معروضات واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم .