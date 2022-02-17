بابكر سلك يكتب: الشاحنات المصرية
*أصبح أداء المريخ لمبارياته الإفريقية(على أرضه وبين جمهوره) بمصر واقعاً لافكاك منه .
*وبحسبما نسب لرئيس المجلس فأن مصر والسودان واحد.
*مصر يا أخت بلادي ياشقيقة.
*هذه هي الفكرة .
*بالذات والسودانيين بالقاهرة أكتر من السودانيين بالخرطوم.
*فأجانب الخرطوم أصبحوا يمثلون غالبية سكان الخرطوم .
*سواءً سكنوا فللاً أم شققاً أو بيوتاً أو أنصاف بيوت أو خيماً أو حتى سكنوا على ظهور العربات بأنواعها المختلفة.
*شاحنات(أياً كانت تبعيتها ووجهتها القادمة ووجهة مقدمها).
*لواري باصات تايوتات بيك أبات(الله لاجاب عقابها)وهي مانطلق عليها مجازاً تاتشرات.
*على سودانيي القاهرة أن يخلوا بالهم من المريخ بمصر.
*الشاحنات المصرية شالت سمسمنا وصمغنا وهاهي(ترنق) لمريخنا.
*مريخنا الهوية والقومية والإنتماء.
*قبل الكورة ولاد النيل….حبايبنا.
.ده أحنا إخوات.
*يموت قلبنا.
*يؤدي لي غلبنا(ده أنا غلبان).
*ثم تتغير النغمة.
*يا بوابين.
*يامريخاب القاهرة.
*في حاجة أهم من النقاط .
*إذا فقدنا الأرض يجب أن لانفقد العرض(بكسر العين).
*والعرض هو كرامة ومكانة المريخ وثقته بنفسه وإحترامه لها .
*ده المهم .
*وده المنتج السوداني الذي لاتستطيع الشاحنات المصرية تحميله والخروج به من السودان الوطن ومحمد أحمد المواطن.
*الندية هي مايجلب الإحترام لا الدونية.
*وأسي لو لاقيت مصري وسألتو عن ماني.
*يقول ليك(الإرد)إبن الكلب.
*ده حالتو غلبهم وقطع قلبهم.
*أيها الناس.
*المريخ ثم المريخ ثم المريخ.
*مكانة وكرامة وإحترام نفس.
*سودانيو القاهرة عليهم يقع عبء مساندة المريخ والوقوف بشدة لعدم(مصرنته).
*حتى يقضي المريخ مهمته بنجاح بالقاهرة ويعود للخرطوم(بلدو) غانماً سالماً كاملاً لاعبين وجهاز فني وأعضاء قطاع رياضي ورئيس مجلس قبل كل ذلك.
*أيها الناس .
*قومياً كده.
*والحصة وطن.
*يجب على الهلال تتريس مرماهو أمام شاحنات الأهلي المصرية.
*ولو شبكوهم نحنا إخوات.
*ودلدل الأهلة رقابهم.
*صدقوني لما يفكروا.
*بلقوا شاحنات الأهلي المصرية شالت نقاط أرضهم خام وداخلة على المعابر.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*والينا المكلف بينا.
*هل تعلم بأن أقسام شرطة حماية الطفل برسلوا ليها أطفال معتقلينا؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال أطفال بالمواكب والبعض ماداير يواكب؟.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة