بابكر سلك يكتب: الشاحنات المصرية





*أصبح أداء المريخ لمبارياته الإفريقية(على أرضه وبين جمهوره) بمصر واقعاً لافكاك منه .

*وبحسبما نسب لرئيس المجلس فأن مصر والسودان واحد.

*مصر يا أخت بلادي ياشقيقة.

*هذه هي الفكرة .

*بالذات والسودانيين بالقاهرة أكتر من السودانيين بالخرطوم.

*فأجانب الخرطوم أصبحوا يمثلون غالبية سكان الخرطوم .

*سواءً سكنوا فللاً أم شققاً أو بيوتاً أو أنصاف بيوت أو خيماً أو حتى سكنوا على ظهور العربات بأنواعها المختلفة.

*شاحنات(أياً كانت تبعيتها ووجهتها القادمة ووجهة مقدمها).

*لواري باصات تايوتات بيك أبات(الله لاجاب عقابها)وهي مانطلق عليها مجازاً تاتشرات.

*على سودانيي القاهرة أن يخلوا بالهم من المريخ بمصر.

*الشاحنات المصرية شالت سمسمنا وصمغنا وهاهي(ترنق) لمريخنا.

*مريخنا الهوية والقومية والإنتماء.

*قبل الكورة ولاد النيل….حبايبنا.

.ده أحنا إخوات.

*يموت قلبنا.

*يؤدي لي غلبنا(ده أنا غلبان).

*ثم تتغير النغمة.

*يا بوابين.

*يامريخاب القاهرة.

*في حاجة أهم من النقاط .

*إذا فقدنا الأرض يجب أن لانفقد العرض(بكسر العين).

*والعرض هو كرامة ومكانة المريخ وثقته بنفسه وإحترامه لها .

*ده المهم .

*وده المنتج السوداني الذي لاتستطيع الشاحنات المصرية تحميله والخروج به من السودان الوطن ومحمد أحمد المواطن.

*الندية هي مايجلب الإحترام لا الدونية.

*وأسي لو لاقيت مصري وسألتو عن ماني.

*يقول ليك(الإرد)إبن الكلب.

*ده حالتو غلبهم وقطع قلبهم.

*أيها الناس.

*المريخ ثم المريخ ثم المريخ.

*مكانة وكرامة وإحترام نفس.

*سودانيو القاهرة عليهم يقع عبء مساندة المريخ والوقوف بشدة لعدم(مصرنته).

*حتى يقضي المريخ مهمته بنجاح بالقاهرة ويعود للخرطوم(بلدو) غانماً سالماً كاملاً لاعبين وجهاز فني وأعضاء قطاع رياضي ورئيس مجلس قبل كل ذلك.

*أيها الناس .

*قومياً كده.

*والحصة وطن.

*يجب على الهلال تتريس مرماهو أمام شاحنات الأهلي المصرية.

*ولو شبكوهم نحنا إخوات.

*ودلدل الأهلة رقابهم.

*صدقوني لما يفكروا.

*بلقوا شاحنات الأهلي المصرية شالت نقاط أرضهم خام وداخلة على المعابر.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*والينا المكلف بينا.

*هل تعلم بأن أقسام شرطة حماية الطفل برسلوا ليها أطفال معتقلينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أطفال بالمواكب والبعض ماداير يواكب؟.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة