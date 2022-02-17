صبري العيكورة يكتب: الحرامي اصبح واعظا يا وزير الداخلية !





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

صديقي بالامس ارسل لى رسالة صوتية لمكالمة هاتفيه سجلها لحوار دار بين ابنه الشاب وحرامي . و السيد الحرامي بعد ان تمكن من دخول منزل صديقي واسرته وهي نائمه هرب بعد ان شعر به اهل الدار ولكن بعد ان حمل و الوفد المرافق له من طاقم التامين و رادار المراقبة هربوا جميعا بما خف وزنه وغلا ثمنه .

ولكن كم كان عددهم لا احد يعلم . و ما عُلم ان الدابة او الدواب وهى تبتعد من المنزل كانت من قبيلة (المواتر) .

ما اكتبه اليوم عزيزي القارئ ليس تحليلا لخبر ولا رأيا سياسيا بل هى قصة واقعية حدثت الاسبوع الماضي باحد احياء الخرطوم وما قصدته هو ان اهز كتف البرهان وحميدتي و وزير داخليتهما بشدة ان الامن لا يتنظر حتى تشكل الحكومة فالامن قيمة غالية لا تعرف دهاليز السياسة و (تحانيسها) والحرامي لا يعمل الا وسط هذه البيئة (المايعة)

وما اردت ان اقوله هو ادركوا السودان قبل ان يعظنا الحرامية عن النصيب والقدر (و الجاتك فى مالك سامحتك)

وما اردت ان اقوله ان سارعوا باعادة الشرطة الشعبية والمجتمعية ونقاط الارتكازات والكبسولات وكل ما سلبته (قحت) من مكتسبات هذا الشعب بغية اضعافه واشاعة الفوضى وانفراط عقد الامن . اعيدوا هيبة الدولة المسلوبة ان اردتم ان يحترمكم الشعب ويثق فيكم .

يا سعادة مدير عام الشرطة اليك القصة وهى مسجلة وموجودة ابن صديقى يسارع بعيد حادثة السرقة التى حدثت عند الثانية صباحا يسارع بالاتصال على هاتف والده والذي هو بحوزة (الاستاذ) الحرامي فماذا تتوقع ؟

فالتوقع الطبيعي ان لا يرد ولكنه رد بكل ثقة عندما سئل عن المسروقات !

تصور ماذا كان رده للضحية قال : له ياخ بتكورك مالك انا شلت منك دهب؟ انا اذيتكم ؟ انا شلت منكم قروش ؟ ما ياهو التلفون ده وبرضو بتكوركو احمدو ربكم ثم اختتم حديثه (حفظه الله) بقوله :

(الجاتك فى مالك سامحتك) !

نعم يا سعادة وزير الداخلية من يقول ذلك ليس هو جار المسروق جاء مواسيا ! بل هو السارق نفسه يعظ المسروق

(شفت كيف سعادتك) !

شفت كيف الحرامية مرتاحين فى عهدكم ؟ مش سرق ومشي . لا و كمان يمن عليه انه لم يؤذيهم ولم يسرق مالا ولا ذهبا ؟ فقط موبايل ! ويطلب منهم ان لا يزعجوه !

بل و يذكره بحمد الله وشكره انه اصبح سليما معافا . صديقنا والد الشاب تدخل عندما صمت ابنه والحرامي يستنطقه بوقاحة (سامعني .. سامعني) فقال له ايوه سامعنك وان اعدت المسروقات بالحسني فتعال وان اردت نقودا اعطيناك والحرامي يجيبه على مهل متثائبا انشاء الله (خلى الشمس تكشف) ! وصديقي ذو الخلفية الامنية كان يعي ما يقوله للحرامي .

نعم الحرامي يقول (انشاء الله) وهو يسرق و يهدد وينتهك حرمات البيوت الامنة .

وفى الاسفار العجيبة فى حرامية السودان ان (سكرجي) اشتكته (ست انداية) لانه لم يعطها حقها و اوتي بالاناء الذي شربه كمعروض .

فساله القاضي وكيف لك ان تشرب كل هذا (العبًار) الكبير بمفردك ؟

فاجابه قائلا : والله يا مولانا كلو توفيق من عند الله !

السيد وزير الداخلية (الكلام ده ما بنفع) و الشغل يكمل بعضه بعضا وانت سيد العارفين و ان الله ليعز بالسلطان ما لا يعز بالقرآن .

و اذا استمر هذا التراخي من الجهات المختصة واقول جميع الجهات المختصة فحتما سيغتني الناس السلاح دفاعا عن انفسهم واموالهم واعراضهم وان لم يشكل هذا الملف (الامني) حضورا ماثلا و ملحا وبحجمة الحقيقي فى كل اجتماعات مجلس السيادة و وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والشرطة باقسامها فلا يلومن احد احدا ان تناثرت جثث زوار الليل فى الطرقات .

فالله الله فى الامن يا برهان !

فكل شي يمكن الصبر على تاخره الا حفظ الانفس والاعراض والاموال .

قبل ما انسي : —

ياخ اقول ليكم حاجة ؟

الشغلة دي ادوها الكيزان !

صحيفة الانتباهة