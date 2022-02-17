ضبط متهم مُتخصِّص في سرقة أعمدة الاتصالات





ألقت الشرطة القبض على متهم متخصص في سرقة الأعمدة الخاصة بشركة

الاتصالات، ابان القبض عليه وبحيازته احد أعمدة الاتصالات.

وبحسب متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) فإن المتهم تم القبض عليه وبحيازته

احد اعمدة الكهرباء قام بسرقته، وذلك في اطار جهود الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في متابعة ورصد معتادي إجرام السرقات النهارية والليلية، ونبهت الشرطة الى فريق ميداني متخصص تمكن من ضبط المتهم وبحوزته عمود يخص احدى شركات الاتصالات، وقالت إنه وفور ذلك تم إخضاع المتهم للتحريات الدقيقة حيث أقر بجريمته وافاد بالتحريات بأنه يستخدم ماكينة لحام ملحق بها قاطع حديد تساعده في عملية السرقة وقطع الأعمدة، ونوهت الشرطة الى أنها وفور ذلك قامت بتدوين إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة (174) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ووضعت العمود المضبوط كمعروضات، منوهة الى انها ما زالت توالي تحرياتها مع المتهم في انتظار اكتمالها توطئة لتقديمه للمحاكمة.

صحيفة الصيحة