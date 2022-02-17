تعرض الخط الناقل لكهرباء الفولة إلى التخريب والمدينة تعيش ظلاماً دامساً





أقدم مواطنو أحد أحياء مدينة الفولة بولاية غرب كردفان، على إغلاق مدخل المدينة وتكسير أعمدة الخط الساخن الناقل للكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حاضرة الولاية منذ صباح اليوم.

وأبلغ شهود عيان (الصيحة)، أن الخطوة الاحتجاجية التي قام بها مواطنو حي “الحديقة” بمدينة الفولة جاءت نتاج لاستلام إدارة الكهرباء مبالغ مالية مقابل توصيل الخدمة للحي، وشرع المحتجون في تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مدخل المدينة.

الخرطوم- أم بله النور

صحيفة الصيحة