ياسر زين العابدين المحامي يكتب : أكلوا المال أكلاً عجيبا!!!





جدل قانوني مستمر في محكمة

انقلاب الإنقاذ…

الدفاع طلب استبعاد مستند الاتهام

رقم (١)… وهو…

قرص مدمج يحتوي نص اذاعة البيان

الأسباب لا تسعف الدفاع ولا تسنده…

أرجأت المحكمة الفصل في المستند

لمرحلة وزن البيِّنة…

والإجراءات تمشي بسلحفائية مميتة..

وتسريع وتيرة المحاكمة مطلوبة…

الإبطاء يطيل مكوث المتهم بالسجن..

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول…

المحاكم درجت على تحديد جلسات

قريبة لهذه الظروف…

بمحكمة الانقلاب ازدحم المحضر

بالطلبات والرد عليها…

بالطلبات والطلبات المقابلة لها…

وباعتذار قاض فيخلفه آخر…

وبظروف طارئة تؤجل الجلسات…

الشعب مل ومج هذا السيناريو…

وقد ارتفعت وتيرة اهتمام منسوبي النظام البائد…

تكبيرهم وتهليلهم عاد وعادت وجوه

انزوت…

الشعب الفضل كله يشهد ويقسم…

البشير انقلابي بقوة السلاح…

اعتقل الوطن وأودع الزنازين ظلماً…

قتل مع سبق الإصرار والترصد…

وفسد وأفسد فطغى الفساد بالبر

والبحر…

ومع بطانته وزمرته بحكم انقلابه…

أكلوا المال أكلاً عجيباً كما حدثنا الترابي…

فرضوا سطوة المال والسلطة على

الشعب الفضل…

قهروه وقيدوه وساقوه لحتف أنفه…

الإنقاذ سرقت كل شئ…

عمرنا… مالنا… أحلامنا… آمالنا…

الوطن من حدق العيون…

والكحل من عين الوطن…

وظفته لأهدافها وخاصتها وأجنداتها…

هدمته لتبني أمجادها…

داست على الأشلاء لتحيا…

روّعت لتطمئن ولدوام حكمها…

حكمت باسم الدين والدين برئ…

الدفاع يعلم يقين العلم…

يومية التحري ليست بينة… لكنها…

ترسم الخطوط العريضة للدعوى

الجنائية…

ولا تؤسس عليها إدانة… لكنه…

يلاوي في مستند الاتهام أعلاه وغيره

بلا هدى ولا خطة ولا أدنى فكرة…

الشعب سمع وشاهد البيان…

ويشهد البشير وزمرته قادوا انقلابا

ضد الشرعية…

والمحاكمة لا تتحرك قيد أنملة…

السؤال هل يلعب الدفاع على عامل

الزمن…

وماذا يخبئه لنا فقد ضقنا ذرعاً بكل

ما يدور…

صحيفة الانتباهة