الشرطة تستعيد معدات بمليارات الجنيهات تخص إذاعة شهيرة





استعادت الشرطة أجهزة ومعدات تصوير تخص إذاعة هلا، وكشفت الشرطة عن توقيف المتهمين بسرقة المعدات من مباني الإذاعة ببحري.

وقالت الشرطة في تعميم صحفي ان قوة من مباحث قسم شرطة بحري شرق تمكنت من توقيف شبكة إجرامية تتألف من (3) متهمين من معتادي جرائم السطو الليلي بالمنطقة الصناعية بحرى، إبان قيامهم بسرقه (2) شاشة وعدسة تصوير بكامل ملحقاتها من داخل مباني إذاعة هلا، ونوهت الشرطة إلى أن المتهمين عقب سرقة المعدات قاموا ببيعها لأشخاص بأماكن متفرقة داخل ولاية الخرطوم.

وقال (المكتب الصحفي للشرطة) ان الشرطة تمكنت من القبض على المتهمين واستعادة المسروقات وذلك عقب تلقيها بلاغ من الشاكي الذي يعمل باذاعة (هلا) بالمنطقة الصناعية أفاد فيه بأن مجهولا تمكن من سرقة أجهزة من داخل مبنى الإذاعة بالمنطقة الصناعية بحرى تقدر قيمتها بمبلغ (4235000) جنيه، ونوهت الشرطة إلى أنها وفور تلقى البلاغ قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت” وعند معاينه موقع السرقة اتضح وجود كاميرا مراقبة وبمراجعتها أظهر بأن المتهمين الثلاثة قاموا بتنفيذ الجريمة ولاذوا بالفرار، وأشارت إلى أنه وبناءاً على ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص من شعبة مباحث قسم شرطة بحرى بقيادة ضابط وتحت إشراف ومتابعة العقيد شرطة الطيب عبدالرحمن لضبط الجناة ومن خلال تفعيل العمل البحثي المعلوماتي تمكن الفريق من ضبط المتهمين الثلاثة وعند اخضاعهم للتحري اقروا بارتكابهم لجريمة السرقة وارشدوا على ( 5) متهمين آخرين قاموا بشراء المسروقات وقد تم ضبطهم جميعا واسترداد جميع المسروقات”.

وقالت الشرطة “وبموجب ذلك تم تسجيل إعتراف جنائي وقضائي للمتهمين تمهيدا لتكملة إجراءات البلاغ كما تم اضافة المادة 181 ق ج للمتهمين الذين قاموا بشراء المسروقات”.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة