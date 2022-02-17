فنانة شهيرة.. زوجي جلب معه 2000 رجل لطلب يدي للزواج والشرطة تدخلت





حلّت المطربة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، على قناة cbc، وتحدثت عن أسباب ابتعادها عن الوسط الفنى بسبب انشغالها بالحمل وولادة طفلتها الأولى، كما كشفت تفاصيل خاصة عن زوجها معاذ العمري وقصة الحب التي جمعتهما، وكواليس حفل الزفاف .

ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات ديانا كرزون..

ديانا كرزون: زوجي جلب معه 2000 رجل لطلب يدي والشرطة تدخلت

وقالت ديانا كرزون: “إن عمرها الآن 38 سنة، قائلة “الحب لا يعرف الانتظار” وبناء علي ذلك تزوجت، مؤكدة أن أخبار خطوبتي وزواجي وإنجابي كان يعرفها الجميع عبر السوشيال ميديا، وهذا لان زوجي وانا شخصيات عامة.

وأوضحت أن الأردن بها ما يسمي “الجاه” وهي تعني أن الرجل يأتي لطلب يد الفتاة من خلال كبار عائلة، مشيرة إلي أن زوجها معاذ عندما جاء للجاه لها جلب معه 2000 رجل لطلب يدي وعندما جاء إلى مكان سكني تم غلق الشوارع والشرطة هي من تولت فك التكدس المروري.

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ديانا كرزون: الأكل بالنسبالي هو العشق والغرام وكل حاجة حلوة

قالت الفنانة ديانا كرزون ، إن الأكل بالنسبة لي هو العشق والغرام وهو كل حاجة حلوة، مشيرة إلي أنها قبل القدوم إلي البرنامج قامت بطبخ منسف

ديانا كرزون: فقدت وزني بعملية وزمان كانت خوجايه

قالت الفنانة ديانا كرزون ، إنها في صغرها كانت تشبه الخواجات مشيرة إلي إنها ولدت في الكويت وبعدها انتقلت عائلتي إلي عمان .

وأضافت ديانا كرزون خلال لقائها في برنامج ” معكم مني الشاذلي ” المذاع علي قناه ” سي بي سي ” ، ان شخصيتي هادئة بطبيعتها ولكن حياتي لم تكن هادئة لأني كنت أريد تجربة كل شيء قائلة ” أنا بقيت نجمة في يوم وليلة بعد الانتهاء من الجامعة “.

وأوضحت: إنها عندما حصلت علي جائزة سوبر ستار العرب كان عمري وقتها 18 سنة وكنت وقتها ثمينة وفقدت وزني بعملية عام 2005.

ديانا كردون: الشرطة كبست علينا بعد الفرح

قالت الفنانة ديانا كرزون، إن فرحي تم أثناء انتشار جائحة كورونا في ذلك الوقت لم يكن هناك حفلات أو تجمعات، مؤكدة أن الأردن لا شيء يعلو بها فوق القانون.

وأضافت ديانا كرزون خلال لقائها في برنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع علي قناه “سي بي سي”، إنها بعد إتمام زفة فرحها ذهبت لمكان من اجل تلبيس الدبل وان تؤدي مع زوجها معاذ رقصة وبعد ذلك يذهبوا إلى المنزل وفجأة جاءت الشرطة الينا وفي ذلك الحين غضبت جدًا.

وأوضحت: إن الشرطة قامت بعدها باستدعاء زوجي وانا كنت بأبكي علشان الشرطة جاءت الينا ، مشيرة إلي أن الشرطة جاءت الينا بسبب انتشار مراسم الفرح علي السوشيال ميديا .

صدى البلد