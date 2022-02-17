القبض على شبكة متهمة بتزوير الشيكات المصرفية بالخرطوم





تمكنت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم – فرعية مكافحة سرقة السيارات- من توقيف شبكة اجرامية مكونة من عدد (5) متهمين تنشط في تزوير الشيكات المصرفية واستغلالها في بيع وشراء السيارات .

فضلاً عن ضبط عدد (2) من السيارات مدون بشأنها بلاغات في عدد من أقسام الشرطة .

وذكر المكتب اصحفي للشرطة إن معلومات توفرت عن حالات تزوير لشيكات مصرفية تستغل في بيع وشراء المركبات قادت فريقاً من المباحث لضبط المتهمين بمقر إقامتهم، بعد حصول الفريق الشرطي على اذن تفتيش، وبحوزتهم الأجهزة المستخدمة في تزوير الشيكات المصرفية ممثلة في طابعة إسكنر بكافة ملحقاتها، وبالتحري معهم أقروا بالتهم المنسوبة إليهم، وبناء على ذلك تم إتخاذ الإجراءت القانونية في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة

صحيفة السوداني