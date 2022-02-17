لأول مرة..هند صبري تكشف مرضها النفسي





لأول مرة تتجرأ الفنانة هند صبري وتكشف عن معاناتها النفسية مع مرض الوسواس القهري، وشعورها يوميا بالخوف من استقبال خبر وفاة أحد المقربين.

وقالت هند صبري: “أعاني من الوسواس القهري ولكني أتغلب عليه بطاقة الحب بدلا من طاقة الخوف؛ لأن طاقة الحب عكس طاقة الخوف، وأصبحت أبحث عن الحب في كل مكان، وفي أبسط الأشياء خصوصا أننا نعيش في عالم يتحكم به الخوف.

وأوضحت أن “الحالة زادت حدة في السنوات الأخيرة بسبب مرض والدتي ودخولها المستشفى، وابتعاد والدي عنها، وزيادة حالات الوفاة المفاجئة، ولكني أحاول التغلب على المرض بطاقة الفرح لأنها تساوي طاقة الخوف.

وأضافت هند في تصريح لمجلة “سيدتي”: “أنا شخصية حساسة وأمتلك حدساً عالياً وأشعر بالأشخاص غير الحقيقيين، وأشعر بالخوف دائماً حول كوني أم ناجحة أو لا، وأحاول التغلب على طاقة الخوف بالحب”.

وأردفت: أصبحنا نتوقع الأمور السيئة والفقدان في الفترة الأخيرة، والعالم دخل مرحلة جديدة وكل يوم أثناء تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي انتظر خبر وفاة جديد، حيث أصبح الموت قريبا مننا، ويأخذ من هم في الأربعينيات والثلاثينيات.

وخلصت هند صبري إلى أن سبب شعورها الدائم بالخوف هو دخول والدتها المستشفى منذ فترة، وبعد والدها عنها، وكثرة الوفيات والحوادث، وتحاول أن تبتعد عن كل الطاقات السلبية عن طريق رؤية الحب في كل شيء.

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