محكمة كويتية تلغي براءة مي العيدان وتغرمها 500 دينار لتنمرها على أحمد بدير.. والفنان وابنته يعلقان





أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالكويت قرارها بإلغاء حكم براءة المذيعة مي العيدان في قضية الإساءة إلى الفنان القدير أحمد بدير وتغريمها 500 دينار. وقررت محكمة الاستئناف بالكويت إلغاء الحكم السابق بالبراءة والذي صدرم ن محكمة أول درجة ، أصدرت حكمها الجديد بتغريم مى العيدان 500 دينار، وإحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة. الفنان أحمد بدير كان أسند القضية الى كل من المحامي المصري أشرف عبد العزيز والمحامي الكويتي حسين العصفور، ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد إصدار الحكم الجديد.

وكتب بدير: شكرًا للأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي، من مصر وشكرًا للأستاذ حسين العصفور المحامي من الكويت. من جانبها، علقت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، على قرار القضاء الكويتي إلغاء البراءة وتغريم مي العيدان 500 دينار بسبب الإساءة لوالدها. وكتبت سارة بدير منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: الحمد لله.. كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي.. شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد على رغبتنا في مواجهة ظاهرة التنمر وعدم الوقوف سلبا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع. ومن ناحية أخرى يعرض للفنان احمد بدير حالياً مسلسل نقل عام ، والذى تدور أحداثه فى أطار اجتماعى حيث يطرح العديد من القضايا التى تهم الاسرة المصرية. مسلسل “نقل عام” إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

المصدر: الشروق