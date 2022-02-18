إكسبو دبي يحلّق بالابتكارات الإماراتية نحو العالمية





تحول معرض “إكسبو 2020 دبي”، خلال الأسبوع الجاري، إلى بوابة عبور للابتكارات الإماراتية نحو العالمية من خلال استضافته لنحو 60 فعالية ضمن “أسبوع الإمارات للابتكار”، في الوقت الذي تصدى فيه الحدث العالمي لأبرز تحديات الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” في تقرير “إكسبو في أسبوع” أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه العشرين.

وقالت إن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، اختتم أسبوع الإمارات للابتكار في “إكسبو 2020 دبي”، الذي شهد تنظيم أكثر من 60 فعالية ومشروعاً نفذتها أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، وعرضت خلالها أحدث الابتكارات والحلول الذكية التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

وخلال الفعالية، عرضت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج التخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما قدمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع “البارجيل الأخضر”، وهو مشروع مبتكر يهدف إلى توظيف تقنيات الإنتاج المبتكرة للطحالب المحلية التي تم جمعها من التجمعات المائية في البيئة الصحراوية الإماراتية.

تعرّفوا إلى أبرز أحداث اليوم الرابع من أسبوع #الإمارات_تبتكر في #إكسبو2020 دبي. وترقّبوا المزيد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر فبراير. نحن بانتظاركم! pic.twitter.com/f0A8Uzw1dL — UAE Innovates (@UAE_innovates) February 14, 2022

واطلع زوار “إكسبو 2020 دبي” على المشروع المبتكر في مجال “التكنولوجيا الزراعية” الذي يقوم على تطوير نظام ” B-THIR” الذي يتمتع بقدرات متقدمة للطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، لتلقيح النخيل ومعالجة آفة سوسة النخيل الحمراء.

كما اطلع الزوار على نموذج حي لخدمات الصحة النفسية عن بعد، حيث ستنفرد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باستخدام تقنية “الميتافيرس” لأول مرة على مستوى العالم كأول جهة صحية تقدم خدماتها العلاجية عن طريق الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد.

واستعرضت وزارة الداخلية أربع منتجات مبتكرة، تمثلت في مشروع “قناص الإمارات” و”صقر الإمارات” و”روبوت الإطفاء” و”خدمة بن وريقة الذكية”، فيما عرضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي نظام دبي الإلكتروني للمستندات، الذي يعد موسوعة رقمية موثوقة لكافة أنواع وثائق السفر والمستندات لمختلف دول العالم، إلى جانب مشروع “تجديد جواز السفر الإماراتي بالخدمة الاستباقية”، الذي يعمل على تجديد جواز السفر قبل انتهائه بـ6 أشهر.