الإرصاد : توقعات بإنخفاض درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية ان ترتفع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ارتفاعا طفيفاعلى ان تنخفض درجات الحرارة العظمي انخفاضا ملحوظا السبت مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة نتيجة لتاثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة تشمل معظم أنحاء البلاد.

واشارت وفق ( سونا) في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة الجمعة لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة شرق البحر الأحمر مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد الي المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد. تعمق منخفض السودان الحراري.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا وبورتسودان وكسلا والفاشر وسنار وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي وتوقعات ان تزداد حركة الرياح فى كل من ابو حمد وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة َوعطبرة وشندي والخرطوم وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والقضارف وكوستي والأبيض وبابنوسة والنهود ونيالا ورشاد واتربة مثارة فى الجنينة وكادوقلي.

النبلين