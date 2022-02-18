ما حقيقة الاعتداء على تامر حسني ودخوله في غيبوبة؟





نفى الموزع ومهندس الصوت المصري جلال فهمي، الشائعات التي تناولت صحة ”نجم الجيل“ الفنان المصري تامر حسني.

وأوضح مهندس الصوت المصري، من خلال منشورٍ له عبر حسابه بفيسبوك، أن ما يتم تداوله حول تعرض تامر حسني لحادث ودخوله في غيبوبة، لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن الأخير بخير وبصحةٍ جيدة.

وقال جلال فهمي في منشوره: ”لا صحة تماما للاشاعات المتداوله عن صحة الفنان تامر حسني، تامر كويس وزي الفل الحمد لله“، مضيفا: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الاشاعات دي“.

ومن الواضح أن النجم المصري تجاهل تلك الأنباء؛ إذ لم يخرج للنفي أو التأكيد على ذلك في بيان رسمي، واكتفى بنشر ومشاركة بعض مقاطع الفيديو عبر خاصية ”الستوري“ في حسابه على إنستغرام، في ساعة متأخرة من مساء أمس، لتأكيد سلامته.

وكانت شائعات دخول نجم ”عمر وسلمى“ في غيبوبة، قد انتشرت عقب تداول أنباء حول إصابته بأزمة صحية وتدهور حالته ودخوله إلى العناية المركّزة بعد محاولة اعتداء عليه أثناء تواجده بين زحام الجمهور، الأمر الذي جعل حارسه الشخصي يسحبه من بينهم.

وقامت العديد من الحسابات بنشر أنباء تفيد بأن الفنان المصري في وضعٍ صحيٍ حرج، وطالبت بالدعاء له.

وجاءت هذه الأنباء، عقب قيام الفنانة المغربية ”جليلة“، بالزعم بأن الفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، منفصلان من حوالي السنة والنصف، وأنها هي عادت وتصالحت معه.

واستنكرت جليلة الاتهامات الموجهة لها بمحاولة خطف تامر حسني من زوجته بسمة وأولاده، مبينة أن عودتهما كانت بعد عام ونصف من انفصال الفنان عن والدة أبنائه الثلاثة“ تاليا، أمايا، آدم“.

كما بيّن الإنفلونسر الأردني حمودة حسين، صديق جليلة، عبر حسابه الخاص على إنستغرام، في بث مباشر أن تامر حسني طلب منه مساعدته لتسهيل عمليه لقائه بجليلة بعد أربع سنوات من الانقطاع، حيث قام هو باستدراج صديقته لإحدى الفنادق دون أن يكشف لها عن هوية الشخص الذي تقابله، لتُفاجأ بتواجد تامر.

وأكد حمودة حسين، على أن لديه الأدلة ومقاطع مصورة تثبت صحة كلامه، وأنه اصطحب جليلة أيضا إلى فيلا تامر حسني، التي تحوي الاستديو الخاص به، دون علمها.