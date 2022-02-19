شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية ايمان الشريف ترقص على الأغنية المصرية “الغزالة رايقة”





تداول رواد التواصل مقطع فيديو قصير للفنانة السودانية “إيمان الشريف” وهي ترقص على أنغام الأغنية المصرية “الغزالة رايقة” وتفاعل الجمهور بترديد كلمات الأغنية والرقص.

الأغنية المصرية “الغزالة رايقة” حققت شهرة واسعة وتجاوزت الـ15 مليون مشاهدة، على موقع يوتيوب، بعد أسبوعين من تاريخ إصدارها، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2021.



“الغزالة رايقة”؛ من كلمات منه القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغناء الفنان كريم محمود عبد العزيز، والطفل محمد أسامة.

وربما ما ساهم في زيادة الترويج لـ “الغزالة رايقة”، قيام عددٍ من الفنّانين المصريين، بإصدار فيديوهات يرقصون فيها على أنغامها عبر حساباتهم على مواقع التواصل، وكذلك عدد من نشطاء مواقع التواصل.

وعُرفت المُطربة الشريف بأدئها الرائع لأغاني الحماسة السودانية، منها وليد من الشكرية، سودانية سُود، ودار جعل، وغيرها من الأغاني التي جذبت أعداد كبيرة من المُعجبين.

الخرطوم: (كوش نيوز)