بابكر سلك يكتب: لازم ندق (السيستم)





*العد التنازلي لموقعة صن داونز بدأ.

*ومهما كان إعدادنا واستعدادنا.

*فلسان حال صن داونز يقول لينا.

*إعدادكم لي نفسكم .

*لأنهم يعلمون أننا نعاني نقصاً إفريقياً كبيراً بسبب (السيستم).

*طوالي نحنا داقين (السيستم).

*ولو عارفين قدر أنفسنا ماكان دقينا (سيستم).

*ودقت (السيستم) علينا ماجديدة.

*مرات ندقوا عشان قفل.

*ومرات ندقوا عشان الشبكة في نمرة أتنين كعبة.

*ومرات ندقوا عشان عمل(أميه)وأبي يطابق.

*ومرات ومرات ومرات.

*وطوااالي داقين (السيستم).

*المرة دي لو دايرين ندق (السيستم) صاح.

*نحقق مقولة المريخ بمن حضر.

*وندق صن داونز.

*ودق صن داونز زي دق العيش.

*داير إصرار وقوة تحمل ومقيل في الشمس.

*ماساكت.

*والحتة دي يجب أن يلعب عليها الأولاد وبإصرار.

*مادايرن نكون حصالة للمجموعة.

*وحتى لو فنياً ماقدرنا.

*نفسياً مفروض نقدر.

*فالإعداد النفسي له دور كبير جداً في تفجير الطاقات والمهارات ولو كانت حبة .

*لن تستفيد من الإعداد البدني والتكتيكي حال غياب الإعداد النفسي.

*والإعداد النفسي هو الذي يرفع من درجات الاستفادة من الإعداد البدني والفني.

*لذا .

*خلونا في اليومين ديل نركز على ذلك .

*على شاكلة الترجي يشوف كونفدرالتو وين.

*وشاكلة شامي لي ريحة مطار التي ساعدت في بلوغنا دور الأربعة .

*نستطيع أن نتقدم.

*فقط إذا وثقنا في أنفسنا.

*ولم نعط الخصم حجماً أكبر .

*السنة الفاتت مفروض نغلب الأهلي القاهري ستة.

*ولكنهم تعادلوا برغم سوءهم في ذلك اليوم.

*لأن إعدادهم النفسي كان صاح.

*وكنا نفتقد لذلك الإعداد الهام.

*المهم.

*الأمنيات مع الزعيم الكيان.

*وعلي الأهلة اللعب بطريقة ترس الشمال.

*حتى لاتعبر بهم الشاحنات المصرية إلى بلد لافيها طير لافيها عجمي.

*القصة ماتبقى سماحة استاد سااااااي .

*أيها الناس .

*رزق الأخ الكريم دكتور جاد الله بحفيد أسماه والده محمود كريم.

*تيمناً بجده الكريم.

*مبروك يادكتور جار النبي.

*وركز لينا مع كريم يطلع طرف. شمال لئيم.

*وكان طلع حارس مرمي.

*جد لينا وبختنا.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*والينا المكلف بينا.

*ماتكلف نفسك أكتر من وسعها يا أخينا.

*وما تكلفنا ما لاطاقة لنا به وكان غلبك خلينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال أول مرة أشوف لي بطيخ دايت….احماااااار…..ومسييييييخ….بطيخ ناس السكري أظنو.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة