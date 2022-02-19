بالفيديو.. مصارعي “WWE” يرقصون على أنغام المزمار في جدة





أثار مقطع فيديو طريف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من مصارعي “WWE”، يرقصون على أنغام الموسيقى السعودية في محافظة جدة، إعجابا كبيرا.

ويظهر في الفيديو المصارعون وهم يحتفلون وسط حالة من البهجة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حيث تفاعلوا مع عازفي المزمار.

وقام أحد المصارعين بارتداء الوزار الحجازي وشارك أعضاء الفرقة الشعبية رقصهم.

ويأتي ذلك على هامش تواجدهم في جدة للمشاركة بعرض “CHAMBER ELIMINATION” في “جدة سوبر دوم”.

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روسيا اليوم