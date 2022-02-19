عبد الله مسار يكتب : من رفيع الأخلاق





1/ قيل لرجل ما نراك تعيب أحداً فقال لست راضياً عن نفسي حتى أتفرغ لذم الناس

2/ قال الابن لأبيه صاحب القمامة عند الباب، فرد الأب يا بني نحن أصحاب القمامة وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا

3/ لا يحتاج الإنسان الى شوارع نظيفة ليكون محترماً ولكن الشوارع تحتاج الى أناس محترمين لتكون نظيفة

4/ كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم لأن الأول يبحث عن هدف والآخر يبحث عن خطأ

5/ نقاط الماء تنحت الصخر ليس بقوتها ولكن بتواصلها، فالكلمة البسيطة والأفعال الطيبة بدوامها تفتح القلوب وتذيب الصخور

6/ المحروم هو الذي يعلم أن وقت الضحى (6) ساعات ولا يستطيع أن يصلي فيها ركعتي الضحى وهي لا تستغرق (5) دقائق وهي صدقة عن (360) عضواً في الجسد

7/ المحروم هو الذي يعلم أن الليل يقارب (11) ساعة وهو لا يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة ربما لا يستغرق (3) دقائق تقريباً

8/ المحروم هو الذي يعلم ان اليوم (24) ساعة ولا يستطيع ان يقرأ جزءاً من القرآن وهو لا يستغرق (20) دقيقة تقريباً

9/ المحروم حقاً هو الذي يعلم أن له لساناً لا يتعب وهو لا يذكر الله في يومه أبداً

وهكذا تمر الحياة ونحن في غفلة من أمرنا وتضيع هدراً الأوقات.

أيها السادة ما أكثر الغفلات

غفلة في العمر

غفلة في العبادة

وغفلة في الوطن

وتغفيل كبير في الأسر

وأكبر الغفلات في الدين.

انتبهوا.

صحيفة الصيحة