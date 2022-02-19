الكشف عن أوضاع مأساوية للمُتعايشين مع الإيدز





شَكا رئيس الجّمعية السُّودانية لرعاية المُتعايشين مع فيروس الإيدز بولاية الخُرطوم، فتح الرحمن المَبزّع من مشاكل ومعوِّقات تُواجه المُتعايشين مع فيروس الإيدز بالبلاد.

وكشف المبزّع لـ(السُّوداني) عن أوضاع مأساوية يعيشها المُصابين كانعدام أدوية (الأمراض الانتهازية) وعدم توفُّر الفحوصات ولوازم المعامل للمتعايشين بمعظم مراكز الإيدز الطوعية في العاصمة والولايات والتي تبلغ(272) مركزًا ، وأوضح أنّ مركز مُستشفى بشائر يحتل المركز الثاني في العاصمة والبلاد من حيث عدد المتابعين لكنه يفتقر لأبسط الخدمات التي تُقدّم للمرضى، ونوّه إلى أنّ عدد المُتعايشين مع فيروس الإيدز بالبلاد بلغ حتى آخر إحصائية في ديسمبر 2021م بلغ (49) ألفًا .

وأشار إلى عجز الجمعية التي يرأسها عن دفع إيجار مقرها طيلة الأشهر الماضية نسبة لتوقف الدعم الحكومي مما يُهدِّد بإغلاقها وطرد موظفيها نهاية الشهر الجاري، وقال إنّ مركز المتعايشين بمُستشفى بشائر أصبح الآن مكبًا للنفايات الطبية نسبةً لعدم توفر عربة لنقل النفايات. وأكّد مخاطبتهم لوزارة الصحة وإخطارها بالمشاكل المذكورة آنفًا لكنها لم تستجب. وهدّد المبزّع بالتصعيد بكل الوسائل المتاحة من حرق الإطارات وإغلاق الطرق وغيرها لنيل حقوقهم في العلاج .

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني