الاستخبارات العسكرية بأبوحمد تضبط عدداً كبيراً من الأسلحة بالحدود





ضبطت استخبارات اللواء التاسع مشاة بمحلية أبوحمد، أسلحة مهربة بمنطقة وادي الإيقاد.

وقال رئيس شُعبة الاستخبارات العسكرية، النقيب قمر الدين، إنّ القوة تمكنت من ضبط 103 قطع سلاح كلاشنكوف وقطعة رشاش قرنوف و290 خزنة فارغة أثناء عملية تسليم وتسلم بين عصابتين في اربع عربات (بوكس) بالصحراء.

وأضاف: داهمت القوة مكان التسليم وتبادلت إطلاق النار مع العصابة وتمكّنت القوة من ضبط السلاح، بينما لاذت العصابة بالفرار ويجري تعقبها.

صحيفة السوداني